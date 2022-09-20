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В Америке и Европе растёт число преступлений на почве ненависти

20 сентября 2022 16:15
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В Америке и Европе растет число преступлений на почве ненависти. Такие данные опубликовал Центр изучения ненависти и экстремизма при Калифорнийском государственном университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Америке и Европе растёт число преступлений на почве ненависти-1

В Америке резкий рост числа преступлений такого характера обусловлен подъемом антиазиатских настроений во время пандемии COVID-19 и враждебностью по отношению к темнокожим в ответ на протесты 2020 года. В то время как в Европе ненависть особенно процветает в социальных сетях, поскольку их пользователи, в том числе политические деятели, не заботятся о том, что они пишут.

# Криминал # общество # Фотофакт

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