В Америке и Европе растёт число преступлений на почве ненависти

В Америке и Европе растет число преступлений на почве ненависти. Такие данные опубликовал Центр изучения ненависти и экстремизма при Калифорнийском государственном университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Америке резкий рост числа преступлений такого характера обусловлен подъемом антиазиатских настроений во время пандемии COVID-19 и враждебностью по отношению к темнокожим в ответ на протесты 2020 года. В то время как в Европе ненависть особенно процветает в социальных сетях, поскольку их пользователи, в том числе политические деятели, не заботятся о том, что они пишут.