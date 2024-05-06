Томаш Грыгуч, политолог (Польша):

Они отлично на этом зарабатывают. Недавно американский конгрессмен сказал, что США зарабатывают на Украине 80 тысяч долларов в секунду. Это отличный бизнес. Европе запрещено. Европейский Союз показал за последние несколько лет, что он полностью подчинен Штатам. Ведь ЕС, по сути, потерял все выгоды, связанные с сотрудничеством с Востоком.

Газ, нефть, железо, металлы, энергоносители всех видов – все это сейчас покупается у Соединенных Штатов. И оружие. Почему? Потому что именно США привели к неконтролируемой гонке вооружений в Европе. Президент Лукашенко еще пять лет назад предупреждал, что регион стоит перед трудными временами. Эти трудные времена как раз и настали.