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Томаш Грыгуч: Соединенные Штаты отлично зарабатывают на Украине

06 мая 2024 13:06
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Американцы в Украине защищают позиции доллара – такое мнение высказал политолог из Польши Томаш Грыгуч.

Томаш Грыгуч: Соединенные Штаты отлично зарабатывают на Украине-1

Томаш Грыгуч, политолог (Польша):
Они отлично на этом зарабатывают. Недавно американский конгрессмен сказал, что США зарабатывают на Украине 80 тысяч долларов в секунду. Это отличный бизнес. Европе запрещено. Европейский Союз показал за последние несколько лет, что он полностью подчинен Штатам. Ведь ЕС, по сути, потерял все выгоды, связанные с сотрудничеством с Востоком.

Газ, нефть, железо, металлы, энергоносители всех видов – все это сейчас покупается у Соединенных Штатов. И оружие. Почему? Потому что именно США привели к неконтролируемой гонке вооружений в Европе. Президент Лукашенко еще пять лет назад предупреждал, что регион стоит перед трудными временами. Эти трудные времена как раз и настали.

# Международная политика # общество # Томаш Грыгуч

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