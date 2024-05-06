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Польский политолог прокомментировал размещение войск НАТО в стране: что это, если не оккупация?

06 мая 2024 12:18
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Политолог Томаш Грыгуч назвал размещение войск НАТО в Польше и прибалтийских странах оккупацией.

Польский политолог прокомментировал размещение войск НАТО в стране: что это, если не оккупация?-1

Томаш Грыгуч, политолог (Польша):
Александр Лукашенко в своем последнем блестящем выступлении перед ВНС правильно, очень точно и верно с точки зрения геополитики обозначил цели Америки. Эти цели, повторим – сдержать Китай, уничтожить Россию, потому что США хотят уничтожить Россию, а также ослабить и уничтожить экономического конкурента, которым является Европа, Европейский союз.

Посмотрите, насколько лицемерна Варшава, потому что она вооружается до зубов по американскому приказу, выполняя американские приказы. Эти гангстеры, этот варшавский режим, ввели на территорию Польши американские оккупационные войска, есть еще и англичане. В Литве, как вы знаете, находятся немцы. Что это, если не оккупация и потеря независимости? Поляки это видят.

# НАТО # общество # Томаш Грыгуч

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