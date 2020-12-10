«Буду руководить Беларусью 45 дней» — что? как? кто это?» Телефельетон «Накипело»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для всех общественно-политических гурманов наш телефельетон под названием «Накипело».
В математике есть доказательство от противного. Антиутопия, если литературно
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для всех общественно-политических гурманов наш телефельетон под названием «Накипело».
В математике есть доказательство от противного. Антиутопия, если литературно
В программе Новости «24 часа» на СТВ авторский взгляд Андрея Муковозчика на то, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).