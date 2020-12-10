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«Буду руководить Беларусью 45 дней» — что? как? кто это?» Телефельетон «Накипело»

10 декабря 2020 16:20
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для всех общественно-политических гурманов наш телефельетон под названием «Накипело».

В математике есть доказательство от противного. Антиутопия, если литературно

«Буду руководить Беларусью 45 дней» — что? как? кто это?» Телефельетон «Накипело»-1

В программе Новости «24 часа» на СТВ авторский взгляд Андрея Муковозчика на то, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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