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«Это очень большая мотивация для нас». Вот что говорят юные лауреаты премии имени Дубко

10 декабря 2020 16:14
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Новости Беларуси. Премией имени Героя Беларуси Александра Дубко, которая более 20 лет вручается одаренной молодежи Гродненской области, наградили 39 учащихся и студентов региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это очень большая мотивация для нас». Вот что говорят юные лауреаты премии имени Дубко-1

В числе награждаемых – победители национальных конкурсов и предметных олимпиад, чемпионы спортивных соревнований, талантливые музыканты и молодые дизайнеры. Стипендии, а это свыше 500 рублей, по традиции вручала вдова Александра Дубко – бывшего губернатора области и, по совместительству, учредителя премии. За все годы стипендию получили свыше 700 человек. Среди стипендиатов – теперь уже известные ученые, талантливые музыканты, тренеры, а также руководители на важнейших объектах страны, в том числе, на Белорусской атомной электростанции.

«Это очень большая мотивация для нас». Вот что говорят юные лауреаты премии имени Дубко-3

Дарья Свирид, многократный призер и победитель этапов международного открытого турнира Детской лиги плавания Беларуси:
Я занимаюсь плаванием с четырех лет. Участвовала в разных соревнованиях, в Детской лиге плавания. Это очень приятно получать премию.

«Это очень большая мотивация для нас». Вот что говорят юные лауреаты премии имени Дубко-5

Юлия Гончарук, учащаяся Гродненского государственного колледжа техники, технологий и дизайна:
Это очень большая мотивация для нас. Мы готовы дальше стремиться, расти, участвовать где-то, и, в том числе, представлять нашу страну на международных конкурсах. Это очень приятно.

«Это очень большая мотивация для нас». Вот что говорят юные лауреаты премии имени Дубко-7

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:
Необходимо дать понять ребятам, что их упорный труд, который требует не одного, не моментального успеха, не одного дня работы, а то, что этот труд видят, то, что эти достижения значимы.

«Это очень большая мотивация для нас». Вот что говорят юные лауреаты премии имени Дубко-9

На церемонии дали официальный старт благотворительной акции «Наши дети» в Гродненской области. Особенность 2020 года – это онлайн-дневники акции, которые разместят на сайтах учебных заведений региона.

# Образование в Беларуси # Руслан Абрамчик

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