«Это очень большая мотивация для нас». Вот что говорят юные лауреаты премии имени Дубко

Новости Беларуси. Премией имени Героя Беларуси Александра Дубко, которая более 20 лет вручается одаренной молодежи Гродненской области, наградили 39 учащихся и студентов региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе награждаемых – победители национальных конкурсов и предметных олимпиад, чемпионы спортивных соревнований, талантливые музыканты и молодые дизайнеры. Стипендии, а это свыше 500 рублей, по традиции вручала вдова Александра Дубко – бывшего губернатора области и, по совместительству, учредителя премии. За все годы стипендию получили свыше 700 человек. Среди стипендиатов – теперь уже известные ученые, талантливые музыканты, тренеры, а также руководители на важнейших объектах страны, в том числе, на Белорусской атомной электростанции.

Дарья Свирид, многократный призер и победитель этапов международного открытого турнира Детской лиги плавания Беларуси:

Я занимаюсь плаванием с четырех лет. Участвовала в разных соревнованиях, в Детской лиге плавания. Это очень приятно получать премию.

Юлия Гончарук, учащаяся Гродненского государственного колледжа техники, технологий и дизайна:

Это очень большая мотивация для нас. Мы готовы дальше стремиться, расти, участвовать где-то, и, в том числе, представлять нашу страну на международных конкурсах. Это очень приятно.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

Необходимо дать понять ребятам, что их упорный труд, который требует не одного, не моментального успеха, не одного дня работы, а то, что этот труд видят, то, что эти достижения значимы.