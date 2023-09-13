«Будет услышан голос самых разных людей, коллективов». Могилёв принял акцию «Беларусь адзіная»

Новости Беларуси. Сила белорусов в мудрости. Эту истину подтверждают сотни людей, собираясь в эти дни на масштабных патриотических мероприятиях. Акция «Беларусь адзіная» объединила в Могилеве представителей разных поколений, которые неравнодушны к судьбе своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриотическое воспитание, единство общества, молодежные инициативы – это лишь малая часть тем, затронутых участниками открытого диалога. Акция «Беларусь адзіная» проводится третий год подряд. И если ранее организаторы делали упор на историю, то сейчас обсуждают будущее, предстоящую электоральную кампанию, политические перспективы Беларуси.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Люди, которые приезжают на диалоговые площадки, очень открыто, активно воспринимают те посылы, которые мы несем. Но самое главное другое: они нам дают посылы, вносят свои предложения относительно того, как надо развиваться нашей стране.

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Обратная связь, которая существует между властью и обществом, между государством и гражданами, между центром и регионами. И нам сейчас важно укреплять эту связь.

Павел Жуйков, председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:

В одном месте собираются представители наиболее крупных, авторитетных общественных организаций страны. А значит, будет услышан голос самых разных людей, трудовых коллективов.