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Северное сияние можно увидеть в Гродненском районе

13 сентября 2023 19:57
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Увлекающие кадры северного сияния были сделаны под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колорит им предает сельский пейзаж.

Северное сияние можно увидеть в Гродненском районе-1

Редкое астрономическое явление – результат ударной волны солнечного ветра, которая принесла с собой стабильно мощные космические условия для наблюдения яркого полярного сияния. Предстоящей ночью его можно будет также увидеть в средних широтах.

# Природные явления # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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