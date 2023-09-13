Северное сияние можно увидеть в Гродненском районе

Увлекающие кадры северного сияния были сделаны под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колорит им предает сельский пейзаж.

Редкое астрономическое явление – результат ударной волны солнечного ветра, которая принесла с собой стабильно мощные космические условия для наблюдения яркого полярного сияния. Предстоящей ночью его можно будет также увидеть в средних широтах.