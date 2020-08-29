Будет тепло, но пройдут дожди и грозы. Синоптики сделали прогноз на первую неделю сентября

В понедельник, 31 августа, погоду в стране будут определять атмосферные фронты с Балканского полуострова. А к середине недели сформируется область повышенного атмосферного давления, лишь на юго-западе страны сохранится влияние атмосферного фронта.

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Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Белгидромета Минприроды:

В последний день уходящего лета погода ознаменуется значительными температурными контрастами под влиянием атмосферного фронта. Ночью преимущественно по северо-западной половине, а утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При этом температура воздуха ночью составит +13.. +20, днем – +19.. +26. По юго-востоку будет жарко: +27.. +32.

1 и 2 сентября фронтальный раздел пройдет к югу, и с ростом атмосферного давления будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западу республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные часы – +7.. +14, днем – от +16 градусов по западу до +27 по юго-востоку страны.

3 сентября, в четверг, на периферии скандинавского антициклона в отдельных районах, в основном по западу страны, пройдут непродолжительные дожди, возможны грозы. Под утро – +8.. +15, в дневные часы – +17.. +24. По юго-востоку воздух прогреется до +27 градусов.

По предварительным расчетам, в конце рабочей недели фон среднесуточной температуры воздуха будет близким к климатической норме.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.