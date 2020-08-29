Участники акции «Золотое кольцо Минщины» на Кургане Славы: «Надо зарабатывать деньги, надо спокойно учить детей»

Новости Беларуси. На Кургане Славы состоялась акция «Золотое кольцо Минщины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На Кургане Славы состоялась акция «Золотое кольцо Минщины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поддержать курс государства и действующего Президента со всех уголков Беларуси приехали сотни неравнодушных граждан. С приветственной речью выступили депутаты и представители профсоюзных и общественных организаций, напомнили о достижениях страны.
У меня двое детей. Я хочу, чтобы они выросли достойными людьми в своей стране, чтобы не ехали искать лучшую жизнь за границу, чтобы реализовали себя в нашем государстве.
Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:
Сегодня наша экономика – это главнейшая составляющая нашей страны. Мы небольшая страна. Какие забастовки? Надо зарабатывать деньги, надо спокойно учить детей.
Вчера была наша августовская конференция педагогов Минской области. Я просто гордился ими. Потому что столько педагогов профессионалов, столько прекрасных людей, которые готовят наших детей. О чем мы говорим? Мы должны думать о стабильности и процветании нашего государства, всему миру показать, что мы состоятельная страна, которая может свои проблемы, свои трудности решать сама.
Самым масштабным моментом акции стал автопробег более 800 машин по золотому кольцу Минщины. По второй кольцевой с государственными флагами неравнодушные белорусы отправились в путь протяженностью около 160 километров.