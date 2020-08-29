Участники акции «Золотое кольцо Минщины» на Кургане Славы: «Надо зарабатывать деньги, надо спокойно учить детей»

Поддержать курс государства и действующего Президента со всех уголков Беларуси приехали сотни неравнодушных граждан. С приветственной речью выступили депутаты и представители профсоюзных и общественных организаций, напомнили о достижениях страны.

У меня двое детей. Я хочу, чтобы они выросли достойными людьми в своей стране, чтобы не ехали искать лучшую жизнь за границу, чтобы реализовали себя в нашем государстве.

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:

Сегодня наша экономика – это главнейшая составляющая нашей страны. Мы небольшая страна. Какие забастовки? Надо зарабатывать деньги, надо спокойно учить детей.

Вчера была наша августовская конференция педагогов Минской области. Я просто гордился ими. Потому что столько педагогов профессионалов, столько прекрасных людей, которые готовят наших детей. О чем мы говорим? Мы должны думать о стабильности и процветании нашего государства, всему миру показать, что мы состоятельная страна, которая может свои проблемы, свои трудности решать сама.