Председатель Молодёжного совета: «Нужно, получая какую-либо информацию, в первую очередь думать о её правдивости»

Новости Беларуси. Как противостоять информационным атакам, почему распространяются фейки и какие инициативы может поддержать парламент? Свое мнение о событиях в Беларуси высказал председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Вы молодой человек, практически ровесник независимой Беларуси. Люди моего возраста и постарше все чаще вспоминают 90-е, когда были низкие зарплаты, слабо работала экономика и был запредельный уровень преступности. Есть опасения, что события последних дней и месяцев нашу страну приводят к какому-то краю, мы можем вернуться в состояние 90-х. У вас есть такое ощущение? Какие ваши эмоции на этот счет?

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:

Я действительно могу сказать, что белорусская молодежь (и я, в том числе) выросла в достаточно тепличных условиях. То есть мы не видели того, что видели наши родители. Не видели, наверное, вот это лихое время, бандитизм на улицах и так далее. Мы спокойно получали образование, устраивались на работу, строили свою карьеру. То есть мы привыкли жить уже в той Беларуси, которая сегодня есть. Если сегодня каждый не успокоится, не выдохнет, не подумает в целом о будущем, я думаю, что у нас есть все шансы скатиться в такое лихое время Конечно, то, что мы сегодня видим – буквально последние две-три недели – в Беларуси, оно шокирует. Если мы будем двигаться в таком направлении, если сегодня каждый не успокоится, не выдохнет, не подумает в целом о будущем, я думаю, что у нас есть все шансы скатиться, к сожалению, в такое лихое время.

Евгений Поболовец:

А что обеим сторонам необходимо сделать для того, чтобы мы не скатились в эту ситуацию? Егор Макаревич:

Сегодня необходимо в первую очередь думать и действовать так, как гласит буква закона. То есть с точки зрения участия в уличных акциях, митингах – если это несанкционированные мероприятия, то не нужно сегодня идти, образно говоря, на эти мероприятия, умышленно нарушая действующее законодательство. Не нужно сегодня провоцировать сотрудников внутренних дел. Не нужно сегодня идти на конфликты. Евгений Поболовец:

Не секрет, что основная часть людей с альтернативными точками зрения – это молодые люди. Костяк, скажем так, составляют молодые люди. Как вы с ними планируете работать в будущем?

Егор Макаревич:

Это не только специфика Беларуси – то, что мы сегодня видим большое количество молодежи на протестных акциях. Я, допустим, считаю, что просто в какой-то степени молодежь, как вы говорите, катализировали за счет Telegram-каналов, за счет этих призывов. Это, конечно, большая проблема, на мой взгляд, за счет того, что молодой человек, получая какую-либо информацию в социальных сетях, не проводит некий анализ этой информации, он ей автоматически доверяет. Хотя вот та ложная, фейковая информация зачастую распространяется как раз-таки с участием молодежи. Я думаю, что это ключевая составляющая. Молодежь толкают на противостояние с сотрудниками внутренних дел, на какие-то агрессивные действия Молодому человеку нужно, получая какую-либо информацию, в первую очередь думать о ее правдивости, несколько источников перепроверить, посмотреть. И самое главное, не хочется, чтобы мы, молодые люди, выступали, может быть грубо скажу, пушечным мясом в тех политических процессах, которые происходят. Потому что мы сегодня это видим: молодежь толкают на противостояние с сотрудниками внутренних дел, толкают на какие-то агрессивные действия. Я опять же говорю, что здесь всегда нужно включать холодный рассудок, смотреть здраво на те вещи, которые советуют в социальных сетях. А с точки зрения как возвращать, я думаю, что, безусловно, нужно работать. Молодежная платформа «Движение вперед» – этот проект сегодня призван стать площадкой, которая позволит увидеть посылы и мнения молодежи по актуальным вопросам Мы (я имею в виду Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь) – это открытая площадка. Мы готовы обсуждать действительно идеи, проекты, предложения, которые есть у молодежи, проблемные вопросы, которые сегодня существуют. Мы запустили буквально три недели назад проект – молодежную платформу «Движение вперед». Этот проект сегодня призван стать площадкой, которая позволит увидеть посылы и мнения молодежи по актуальным вопросам. Евгений Поболовец:

Какие у вас есть полномочия для того, чтобы интересную идею действительно продвигать и реализовывать потом в жизни?