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«Будет своя комната у детей наконец-то». В Заводском районе ключи от новостройки вручили многодетным

05 ноября 2021 11:24
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Новости Беларуси. В Заводском районе 5 ноября вручили ключи от квартир в новостройке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Будет своя комната у детей наконец-то». В Заводском районе ключи от новостройки вручили многодетным-1

В 10-этажке на улице Мирковского 120 квартир. Примечательно, что абсолютное большинство новоселов – многодетные семьи. Дом сдан с полной внутренней отделкой, сантехникой и электроплитой. Благоустроена и дворовая территория. Есть детская игровая площадка, два многоуровневых паркинга. А скоро рядом откроют и новый торговый центр.  

«Будет своя комната у детей наконец-то». В Заводском районе ключи от новостройки вручили многодетным-4

Маргарита Забудская:  
Очень волнительный момент для нас. Действительно, это большой для нас успех получить наконец-то квартиру трехкомнатную. Переедем с детьми – у нас трое детей. Будет своя комната у детей наконец-то. Очень все понравилось. Мы взяли квартиру с отделкой – и ламинат, и обои – все просто превосходно.  

«Будет своя комната у детей наконец-то». В Заводском районе ключи от новостройки вручили многодетным-7

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района Минска:  
Основная задача – это обеспечить многодетных в течение года. В этом году ввели своего рода юбилейный дом, 10-й заселили. Это 97 тысяч квадратных метров. Многоквартирный крупнопанельный дом строительного комбината Завода эффективных промышленных конструкций.  

«Будет своя комната у детей наконец-то». В Заводском районе ключи от новостройки вручили многодетным-10

Этот жилой квартал будет развиваться и дальше. Всего здесь построят девять многоэтажек. Уже ввели в эксплуатацию четыре новостройки. Еще три дома откроют в первой половине 2022 года. Также планируют построить детский сад.  

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Степанов # Маргарита Забудская # Фотофакт

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