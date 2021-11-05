«Будет своя комната у детей наконец-то». В Заводском районе ключи от новостройки вручили многодетным

Новости Беларуси. В Заводском районе 5 ноября вручили ключи от квартир в новостройке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 10-этажке на улице Мирковского 120 квартир. Примечательно, что абсолютное большинство новоселов – многодетные семьи. Дом сдан с полной внутренней отделкой, сантехникой и электроплитой. Благоустроена и дворовая территория. Есть детская игровая площадка, два многоуровневых паркинга. А скоро рядом откроют и новый торговый центр.

Маргарита Забудская:

Очень волнительный момент для нас. Действительно, это большой для нас успех получить наконец-то квартиру трехкомнатную. Переедем с детьми – у нас трое детей. Будет своя комната у детей наконец-то. Очень все понравилось. Мы взяли квартиру с отделкой – и ламинат, и обои – все просто превосходно.

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района Минска:

Основная задача – это обеспечить многодетных в течение года. В этом году ввели своего рода юбилейный дом, 10-й заселили. Это 97 тысяч квадратных метров. Многоквартирный крупнопанельный дом строительного комбината Завода эффективных промышленных конструкций.