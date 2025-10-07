«ЕС находится на этапе распада». Орбан отверг переход Венгрии на евро

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет переходить со своей национальной валюты на евро, так как это увеличит зависимость от ЕС, который, по его мнению, ждет распад. Об этом пишет РИА Новости.

«В моих планах этого точно нет... На мой взгляд, Евросоюз находится на этапе распада. Именно сейчас он разваливается... Поэтому Венгрии не следует связывать свою судьбу с Евросоюзом теснее, чем сейчас», – сказал он.

Орбан подчеркнул, что введение единой валюты стало бы чрезмерным сближением с ЕС, судьба которого, по его словам, неопределенна.

Он считает, что без радикальных изменений в ближайшие годы Европейский союз потеряет свое значение. Премьер критикует текущую экономическую политику блока и призывает к замене либеральных элит патриотическими правительствами.

По его мнению, эпоха западного господства закончилась, и будущее принадлежит Евразии.

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