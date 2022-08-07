Будет поступать в кадетское. Поговорили с семьёй парня, который взял интервью у Лукашенко
Очередная история о жестокости еврочиновников и порядочности белорусов. Латвийский мальчик, который взял интервью у белорусского Президента, за что на родине подвергся гонениям, теперь официально наш с вами соотечественник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Большими планами на новую жизнь теперь уже белорусская семья поделилась с нашими корреспондентами.
Надежда Бухарова:
Мы в среду сдали все документы на гражданство. И сегодня они получили документ, что они являются гражданами Беларуси. Я так рада, потому что сама мама Ильи, у нее родители из Беларуси. Так получилось, что она родилась в Латвии, родила деток. И вот эта вся семья вернулась на свою, как говорят, этническую родину. И эта родина их приняла просто с распростертыми объятиями.
Наталья Кароза:
Я первый раз в жизни получила гражданство вообще, любое. Еще такое ощущение, что я не поняла. Это как будто не со мной. Я хожу, спрашиваю: ущипните меня! Я не хочу проснуться, но мало ли сон, и я проснусь огорченная такая, что я опять в Латвии.
Илья Кароза:
За эти дни я узнал Витебск. Знаю, что где находится плюс-минус. Красивый город. Та же самая Даугва, как и у нас. Тут только она называется Западной Двиной. Доброжелательные люди. Низкие цены на продукты и бензин. Это то, что очень в глаза бросается. И сегодня значимый день для меня. Другое гражданство, получается, что я попадаю в кадетское училище, в которое хотел.
Надежда Бухарова:
Я просто благодарна всем. Мы сидим, кушаем, с детьми занимаемся. А в это время люди в руководстве сидят, решают, где эти дети будут учиться, где они будут заниматься, где они будут жить. Где мама будет работать. Вы знаете, это потрясающая защита со стороны государства и людей.
Наталья Кароза:
Нам предложили или брать квартиру в аренду, или брать ведомственное жилье, или брать квартиру уже с большой скидкой. Оплачивать только 25 %. Пока думаем, что будет лучше, что будет быстрее, чтобы мне устроиться на работу. Мне надо воспитывать, кормить их.
Илья Кароза:
После этого интервью я понял, что судьба может повернуться так, что даже не поймешь, как оно произошло. Начал как-то обдумывать. И в голове все поменялось. Много чего поменялось в жизни. И общение с друзьями стало через социальные сети, через камеру.
Надежда Бухарова:
Я вижу огромную перспективу для Академии KidsTV в Беларуси. Уникальность проекта заключается в том, что это огромное медийное пространство для детей. Сейчас решается вопрос, в каком виде это все будет, на базе чего. Есть разные предложения, но я думаю, что мы сейчас это все с руководством Витебска решаем. Многие говорили, что нужно это делать в Минске, но мне кажется, если уже эта история началась в Витебске, то пусть это будет в Витебске. Я просто счастлива и рада, что это все произошло так, как оно произошло. Спасибо Александру Григорьевичу, который взял всю эту ситуацию на контроль. Я просто благодарна всем.
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