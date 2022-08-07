Будет поступать в кадетское. Поговорили с семьёй парня, который взял интервью у Лукашенко

Очередная история о жестокости еврочиновников и порядочности белорусов. Латвийский мальчик, который взял интервью у белорусского Президента, за что на родине подвергся гонениям, теперь официально наш с вами соотечественник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Большими планами на новую жизнь теперь уже белорусская семья поделилась с нашими корреспондентами.

Надежда Бухарова:

Мы в среду сдали все документы на гражданство. И сегодня они получили документ, что они являются гражданами Беларуси. Я так рада, потому что сама мама Ильи, у нее родители из Беларуси. Так получилось, что она родилась в Латвии, родила деток. И вот эта вся семья вернулась на свою, как говорят, этническую родину. И эта родина их приняла просто с распростертыми объятиями.

Наталья Кароза:

Я первый раз в жизни получила гражданство вообще, любое. Еще такое ощущение, что я не поняла. Это как будто не со мной. Я хожу, спрашиваю: ущипните меня! Я не хочу проснуться, но мало ли сон, и я проснусь огорченная такая, что я опять в Латвии.

Илья Кароза:

За эти дни я узнал Витебск. Знаю, что где находится плюс-минус. Красивый город. Та же самая Даугва, как и у нас. Тут только она называется Западной Двиной. Доброжелательные люди. Низкие цены на продукты и бензин. Это то, что очень в глаза бросается. И сегодня значимый день для меня. Другое гражданство, получается, что я попадаю в кадетское училище, в которое хотел.

Надежда Бухарова:

Я просто благодарна всем. Мы сидим, кушаем, с детьми занимаемся. А в это время люди в руководстве сидят, решают, где эти дети будут учиться, где они будут заниматься, где они будут жить. Где мама будет работать. Вы знаете, это потрясающая защита со стороны государства и людей.

Наталья Кароза:

Нам предложили или брать квартиру в аренду, или брать ведомственное жилье, или брать квартиру уже с большой скидкой. Оплачивать только 25 %. Пока думаем, что будет лучше, что будет быстрее, чтобы мне устроиться на работу. Мне надо воспитывать, кормить их.