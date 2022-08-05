Семья юного журналиста из Латвии, который взял интервью у Лукашенко, получила белорусское гражданство

Семья юного журналиста из Латвии, который взял интервью у Александра Лукашенко, получила белорусское гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Мальчик остался в Беларуси». Новые подробности о судьбе латвийских детей после интервью с Лукашенко.
Новую жизнь Илья Кароза вместе с мамой, бабушкой, младшими братом и сестрой начнет в Витебске. Уже решается вопрос о предоставлении детишкам мест в детском саду. А самый известный молодой журналист определяется со школой.
Наталья Кароза:
Мы – граждане Беларуси. Это так все быстро, что, мне кажется, я не понимаю еще. Не осознаю, наверное. Детей в садик, школу, кадетское училище. И работать здесь, жить, обязательно. Вообще, это супер!
Бабушка Ильи – директор детской рижской Академии радио и телевидения Надежда Бухарова уже перевезла часть имущества учреждения в Витебск. В планах возродить Академию с филиалами по всей стране.
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