Семья юного журналиста из Латвии, который взял интервью у Лукашенко, получила белорусское гражданство

Новую жизнь Илья Кароза вместе с мамой, бабушкой, младшими братом и сестрой начнет в Витебске. Уже решается вопрос о предоставлении детишкам мест в детском саду. А самый известный молодой журналист определяется со школой.

«Мальчик остался в Беларуси». Новые подробности о судьбе латвийских детей после интервью с Лукашенко.

Семья юного журналиста из Латвии, который взял интервью у Александра Лукашенко, получила белорусское гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кароза:

Мы – граждане Беларуси. Это так все быстро, что, мне кажется, я не понимаю еще. Не осознаю, наверное. Детей в садик, школу, кадетское училище. И работать здесь, жить, обязательно. Вообще, это супер!

Бабушка Ильи – директор детской рижской Академии радио и телевидения Надежда Бухарова уже перевезла часть имущества учреждения в Витебск. В планах возродить Академию с филиалами по всей стране.