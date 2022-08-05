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Семья юного журналиста из Латвии, который взял интервью у Лукашенко, получила белорусское гражданство

05 августа 2022 10:25
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Семья юного журналиста из Латвии, который взял интервью у Александра Лукашенко, получила белорусское гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мальчик остался в Беларуси». Новые подробности о судьбе латвийских детей после интервью с Лукашенко.

Новую жизнь Илья Кароза вместе с мамой, бабушкой, младшими братом и сестрой начнет в Витебске. Уже решается вопрос о предоставлении детишкам мест в детском саду. А самый известный молодой журналист определяется со школой.

Семья юного журналиста из Латвии, который взял интервью у Лукашенко, получила белорусское гражданство-1

Наталья Кароза:
Мы – граждане Беларуси. Это так все быстро, что, мне кажется, я не понимаю еще. Не осознаю, наверное. Детей в садик, школу, кадетское училище. И работать здесь, жить, обязательно. Вообще, это супер!

Бабушка Ильи – директор детской рижской Академии радио и телевидения Надежда Бухарова уже перевезла часть имущества учреждения в Витебск. В планах возродить Академию с филиалами по всей стране.

Семья юного журналиста из Латвии, который взял интервью у Лукашенко, получила белорусское гражданство-4

«Правительству воевать против детей – это неправильно». Почему Латвия хочет посадить в тюрьму школьников, читайте здесь.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кароза # Илья Кароза # Надежда Бухарова # Фотофакт

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