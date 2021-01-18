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Внесены изменения в законодательство по вопросам исполнительного производства

18 января 2021 06:53
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Новости Беларуси. Разрешить спор без суда. Изменения в законодательстве Беларуси позволят более широко использовать медиацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внесены изменения в законодательство по вопросам исполнительного производства-1

Решение о ее применении теперь является поводом для приостановления исполнительного производства. Также при заключении между конфликтующими сторонами определенных соглашений в случае взыскания обязательного сбора его размер будет уменьшен вдвое.  

Внесены изменения в законодательство по вопросам исполнительного производства-4

Александр Басалыга, заместитель начальника управления международного сотрудничества Министерства юстиции Беларуси:  
Переговорный процесс является менее формализованным, чем судебная или арбитражная процедура, где требования очень жесткие. Как правило, медиация предпочтительна с точки зрения длительности процедуры и ее стоимости. Бизнес видит преимущества медиации, которая сегодня является самым гибким механизмом разрешения международных споров.

Внесены изменения в законодательство по вопросам исполнительного производства-7

Также, напомним, в нашей стране вступила в силу Сингапурская конвенция о медиации. В соответствии с ней проведена корректировка национального законодательства.  

# Закон # общество # Фотофакт

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