Внесены изменения в законодательство по вопросам исполнительного производства

Новости Беларуси. Разрешить спор без суда. Изменения в законодательстве Беларуси позволят более широко использовать медиацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о ее применении теперь является поводом для приостановления исполнительного производства. Также при заключении между конфликтующими сторонами определенных соглашений в случае взыскания обязательного сбора его размер будет уменьшен вдвое.

Александр Басалыга, заместитель начальника управления международного сотрудничества Министерства юстиции Беларуси:

Переговорный процесс является менее формализованным, чем судебная или арбитражная процедура, где требования очень жесткие. Как правило, медиация предпочтительна с точки зрения длительности процедуры и ее стоимости. Бизнес видит преимущества медиации, которая сегодня является самым гибким механизмом разрешения международных споров.