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«В первую очередь это бесконтактный способ». В Витебской центральной поликлинике установили термометрическую рамку

18 января 2021 07:15
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Новости Беларуси. Современное медицинское оборудование на страже безопасности в период распространения коронавируса. Проходную рамку с функцией измерения температуры установили в Витебской городской центральной поликлинике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«В первую очередь это бесконтактный способ». В Витебской центральной поликлинике установили термометрическую рамку-1

Устройство позволяет за доли секунды определить температуру тела человека с точностью до 0,3 градуса. Система тут же оповещает: если все в норме, то загорается зеленый цвет, если нет – красный. Кроме этого, в рамку встроен сенсорный санитайзер для дезинфекции рук.  

«В первую очередь это бесконтактный способ». В Витебской центральной поликлинике установили термометрическую рамку-4

Наталья Сорокина, и. о. главной медсестры Витебской городской центральной поликлиники:
Пропускная рамка имеет ряд преимуществ. В первую очередь это бесконтактный способ, то есть измерение температуры происходит без непосредственного участия медработника. Соблюдается безопасная социальная дистанция, а дезинфекция рук проводится без контакта с самим устройством, что в данной эпидемиологической ситуации очень актуально. Приобретение очень важно для нашей поликлиники и жителей города.  

«В первую очередь это бесконтактный способ». В Витебской центральной поликлинике установили термометрическую рамку-7

Витебская городская центральная поликлиника пока единственная в регионе, где установлена современная проходная рамка. Медучреждение находится в густонаселенном микрорайоне. За смену здесь принимают до 2000 горожан.  

# Коронавирус # общество # Наталья Сорокина # Фотофакт

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