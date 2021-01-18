«В первую очередь это бесконтактный способ». В Витебской центральной поликлинике установили термометрическую рамку

Новости Беларуси. Современное медицинское оборудование на страже безопасности в период распространения коронавируса. Проходную рамку с функцией измерения температуры установили в Витебской городской центральной поликлинике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устройство позволяет за доли секунды определить температуру тела человека с точностью до 0,3 градуса. Система тут же оповещает: если все в норме, то загорается зеленый цвет, если нет – красный. Кроме этого, в рамку встроен сенсорный санитайзер для дезинфекции рук.

Наталья Сорокина, и. о. главной медсестры Витебской городской центральной поликлиники:

Пропускная рамка имеет ряд преимуществ. В первую очередь это бесконтактный способ, то есть измерение температуры происходит без непосредственного участия медработника. Соблюдается безопасная социальная дистанция, а дезинфекция рук проводится без контакта с самим устройством, что в данной эпидемиологической ситуации очень актуально. Приобретение очень важно для нашей поликлиники и жителей города.