Будет ли зима снежной и какой соберут урожай в следующем году? Народные приметы на середину ноября

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 16 ноября в календаре Анна Холодная, рассказали в программе «Плюс-минус».

Наши предки в этот день внимательно наблюдали за погодой и предсказывали будущий урожай. Говорили: «Анна Холодная – осень голодная».