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Будет ли зима снежной и какой соберут урожай в следующем году? Народные приметы на середину ноября

16 ноября 2020 15:55
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 16 ноября в календаре Анна Холодная, рассказали в программе «Плюс-минус».

Наши предки в этот день внимательно наблюдали за погодой и предсказывали будущий урожай. Говорили: «Анна Холодная – осень голодная».

Будет ли зима снежной и какой соберут урожай в следующем году? Народные приметы на середину ноября-1

17 ноября – Еремин день. А в народе говорили: «Ерема, сиди дома». Считали, что в этот день непременно нужно оставаться дома. Следили за природой: туман – к оттепели, трава и деревья покрылись инеем – к холодам.

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Будет ли зима снежной и какой соберут урожай в следующем году? Народные приметы на середину ноября-4

19 ноября – Павел Ледостав. Обычно в это время на реке уже начинал появляться лед. Если день был снежным, вся зима будет снежной. День без ветра – скоро похолодает.

# Погода # общество # Ирина Смольская # Фотофакт

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