Будет ли зима снежной и какой соберут урожай в следующем году? Народные приметы на середину ноября

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 16 ноября в календаре Анна Холодная, рассказали в программе «Плюс-минус».
Наши предки в этот день внимательно наблюдали за погодой и предсказывали будущий урожай. Говорили: «Анна Холодная – осень голодная».
17 ноября – Еремин день. А в народе говорили: «Ерема, сиди дома». Считали, что в этот день непременно нужно оставаться дома. Следили за природой: туман – к оттепели, трава и деревья покрылись инеем – к холодам.
Ночью до -5 градусов, ожидается холодный порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю
19 ноября – Павел Ледостав. Обычно в это время на реке уже начинал появляться лед. Если день был снежным, вся зима будет снежной. День без ветра – скоро похолодает.