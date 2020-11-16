«Нужно петь очень выразительно». Школьница из Столбцовского района стала стипендиатом специального фонда Президента

Новости Беларуси. Ученица Новоколосовской детской школы искусств Мария Терзи стала стипендиатом специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Ученица Новоколосовской детской школы искусств Мария Терзи стала стипендиатом специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Девочка занимается в образцовом ансамбле народной музыки и песни «Каласкі» с пяти лет. И успела стать его солисткой.
Президентская стипендия – далеко не первая награда Марии. Она является лауреатом многочисленных международных и национальных конкурсов.
Кстати, помимо голосовых данных она блестяще владеет скрипкой, имеет отличный музыкальный слух. Сейчас Мария уделяет особое внимание народному творчеству.
Мария Терзи, ученица Новоколосовской детской школы искусств:
Мой учитель, Грибко Алена Владимировна, учила тому, что нужно петь очень выразительно, красиво, чтобы все было хорошо. Почему народное пение? Потому что, скажем так, оно мне больше нравится.
Валерия Кисляк, педагог Новоколосовской детской школы искусств:
Акцент делается, конечно (так как голосовые данные, у нее голос поставлен уже), больше на артистизм, именно на движения, как себя вести на сцене. Да, какие-то корректируются технические моменты: дыхание, дикция. Есть над чем работать, есть куда стремиться.
Мария планирует заниматься народным пением и дальше. В планах – освоить больше лирических произведений белорусских авторов.