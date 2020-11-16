«Нужно петь очень выразительно». Школьница из Столбцовского района стала стипендиатом специального фонда Президента

Новости Беларуси. Ученица Новоколосовской детской школы искусств Мария Терзи стала стипендиатом специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Девочка занимается в образцовом ансамбле народной музыки и песни «Каласкі» с пяти лет. И успела стать его солисткой.

Президентская стипендия – далеко не первая награда Марии. Она является лауреатом многочисленных международных и национальных конкурсов.