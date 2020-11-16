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«Нужно петь очень выразительно». Школьница из Столбцовского района стала стипендиатом специального фонда Президента

16 ноября 2020 14:54
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Новости Беларуси. Ученица Новоколосовской детской школы искусств Мария Терзи стала стипендиатом специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Нужно петь очень выразительно». Школьница из Столбцовского района стала стипендиатом специального фонда Президента-1

Девочка занимается в образцовом ансамбле народной музыки и песни «Каласкі» с пяти лет. И успела стать его солисткой.

Президентская стипендия – далеко не первая награда Марии. Она является лауреатом многочисленных международных и национальных конкурсов.

«Нужно петь очень выразительно». Школьница из Столбцовского района стала стипендиатом специального фонда Президента-4

Кстати, помимо голосовых данных она блестяще владеет скрипкой, имеет отличный музыкальный слух. Сейчас Мария уделяет особое внимание народному творчеству.

«Нужно петь очень выразительно». Школьница из Столбцовского района стала стипендиатом специального фонда Президента-7

Мария Терзи, ученица Новоколосовской детской школы искусств:
Мой учитель, Грибко Алена Владимировна, учила тому, что нужно петь очень выразительно, красиво, чтобы все было хорошо. Почему народное пение? Потому что, скажем так, оно мне больше нравится.

«Нужно петь очень выразительно». Школьница из Столбцовского района стала стипендиатом специального фонда Президента-10

Валерия Кисляк, педагог Новоколосовской детской школы искусств:
Акцент делается, конечно (так как голосовые данные, у нее голос поставлен уже), больше на артистизм, именно на движения, как себя вести на сцене. Да, какие-то корректируются технические моменты: дыхание, дикция. Есть над чем работать, есть куда стремиться.

«Нужно петь очень выразительно». Школьница из Столбцовского района стала стипендиатом специального фонда Президента-13

Мария планирует заниматься народным пением и дальше. В планах – освоить больше лирических произведений белорусских авторов.

# Спецфонд Президента # общество # Александр Лукашенко # Мария Терзи # Валерия Кисляк # Фотофакт

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