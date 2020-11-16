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Новая жизнь непригодным материалам. Педагог из Слуцка создаёт произведения искусства из мусора

16 ноября 2020 14:16
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Новости Беларуси. Из мусора – настоящие произведения искусства. Елену Вишневскую из Слуцка признали одним из лучших педагогов-экологов страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новая жизнь непригодным материалам. Педагог из Слуцка создаёт произведения искусства из мусора-1

Женщина более 20 лет работает в Слуцком эколого-биологическом центре учащихся. Через творчество учит детей бережно относиться к окружающей среде. Учительница дает новую жизнь непригодному материалу: например, крышкам от пластиковых бутылок, полиэтилену, бумаге, старой одежде. Ее работы не раз становились лучшими на областных и республиканских конкурсах.

Новая жизнь непригодным материалам. Педагог из Слуцка создаёт произведения искусства из мусора-4

Елена Вишневская, педагог дополнительного образования Слуцкого эколого-биологического центра учащихся:
Творчество идет со мной по жизни, все делаю собственными руками, естественно, с этими работами я участвую в конкурсах и областного, и республиканского, ну и международного пробую уровня. Здесь собраны работы, которые прошли областной этап и окончательно уже поучаствовали в республиканском. Эти работы имеют какие-то дипломы.

Новая жизнь непригодным материалам. Педагог из Слуцка создаёт произведения искусства из мусора-7

Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся:
Мы свою работу строим с детьми в плане научить их любить нашу природу и, конечно, научить делать что-то руками. Поэтому, я думаю, что многолетний тот опыт, который мы стараемся передать детям, он явился результатом заслуженным.

Новая жизнь непригодным материалам. Педагог из Слуцка создаёт произведения искусства из мусора-10

Кстати, один из последних проектов, который вместе с детьми реализовала педагог, называется «Чудеса из мусорной корзины». Он прошел в рамках экологической акции по вопросам раздельного сбора мусора. Проект занял второе место в областном конкурсе и вышел в национальный финал.

# Экология # общество # Фотофакт

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