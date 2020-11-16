«Высажено около 650 деревьев и 2,5 тысячи кустарников». Во Фрунзенском районе Минска озеленяют дворы

Новости Беларуси. «Зеленый двор вместе!» 50 тысяч деревьев и кустарников пополнили придомовые территории Минска во время традиционной осенней акции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трудовые коллективы, общественные объединения и молодежь продолжают благоустройство городских территорий, озеленяют скверы, парки, в том числе и МКАД. Всего в столице уже высадили более 15 тысяч деревьев и 34 тысяч кустарников. Облагорожено больше 200 участков. Больше всего – в Центральном, Советском, Первомайском и Фрунзенском районах.

Николай Остапенко, директор УП «Зеленстрой Фрунзенского района»:

Во Фрунзенском районе мы уже сегодня дополнительно формируем программу посадки «Зеленый двор вместе!» Ну а та программа, которая сегодня есть – это 47 дворовых территорий, на которых мы закончили (сегодня-завтра последние досаживаем). На дворовых территориях высажено около 650 деревьев и 2,5 тысячи кустарников.