Будет ли отличаться нынешнее президентство Трампа от предыдущего? Мнение экспертов

Надежда Сасс, ведущая: А за кого бы вы, будучи гражданами Соединенных Штатов Америки, отдали ваш голос? И как вы считаете, будет ли отличаться президентство Трампа 2024 года, года старта его президентской кампании, от его президентства 2016-го?

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):

Американцам можно посочувствовать. Им приходится выбирать из того, что есть в избирательном бюллетене. У них нет своего Александра Григорьевича Лукашенко, Владимира Владимировича Путина или Си Цзиньпина. Ну вот такие два кандидата.

Могу сказать, американцы, на мой субъективный взгляд, сделали правильный выбор из двух зол. Они выбрали человека, который шел в эту кампанию под знаменами мира. Он говорил, что главная его цель – это предотвращение третьей мировой войны. За него проголосовали почти 73 миллиона жителей США, преимущественно молодежь. Что внушает определенные надежды на Ялту-2, на деэскалацию, что мы заживем чуть спокойнее.

Надежда эта также зиждется еще и на том, что Трамп в этот раз приходит не один, как перст, подобно его приходу сенсационному в 2016 году, а приходит с большой командой. Причем эта команда начала брать власть в свои руки еще 2 года назад. Это и спикер палаты представителей Джонсон, это и Илон Маск, и Такер Карлсон, и Помпео, который может вернуться в команду Дональда Трампа.

Это, наконец, господин Пенс, вице-президент, возможно, преемник Дональда Трампа через 4 года. Мощная команда, у которой в руках все возможности и козыри. Полный контроль над Конгрессом. Большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Гигантский карт-бланш доверия от американского народа.

В принципе, и со стороны Союзного государства этот карт-бланш и кредит доверия он получил. Дональда Трампа поздравил Александр Григорьевич Лукашенко. Владимир Владимирович, видимо, не может позволить себе публичное поздравление такого рода, дабы не портить прессу господину Трампа, поскольку на него в этом случае посыпались бы разного рода обвинения со стороны оппозиции. Одним словом, это период надежды на большую перезагрузку. И все мы хотим, чтобы она произошла.