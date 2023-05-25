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Будет ли мир многополярным и как на это повлияла СВО? Рассказали Азарёнок и Лущ

25 мая 2023 19:51
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим выступление Александра Лукашенко в рамках Евразийского экономического форума в Москве, а также нынешнюю ситуацию СВО. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и официальный представитель Сводной казачьей бригады «Дон» Алексей Селиванов.  

Григорий Азаренок, СТВ:
Пиндосы, как бы вы ни цеплялись за гегемонию, за свой однополярный мир, сколько вы оружия ни поставьте этим бандеровцам, наемникам, рано или поздно… Это неизбежно. Надеюсь, вы не заберете человечество вместе с собой. Ну что же, тогда мы в рай, а вы сдохните просто. Это ладно. На ЕАЭС смотрят и ШОС, и БРИКС, и АСЕАН, как сказал Президент. И все будет хорошо, все будет прекрасно. Будет многополярный мир. И у вас будет там свое место, вы, Запад, сыграли свою роль в истории, но эту роль вы уже отыграли. Все, вы периферия, третий мир. А мы первый.

Будет ли мир многополярным и как на это повлияла СВО? Рассказали Азарёнок и Лущ -1

Сергей Лущ, общественный деятель:
Да, миропорядок изменяется. И Союзное государство свою роль уже играет в этом формирующемся процессе. Мы уже вписали, СВО уже вписала новые страницы в политической истории мира, стала катализатором, ускорителем этих тектонических изменений в мировой политике и мировом миропорядке. И от нашей решительности, от нашей уверенности в собственной победе зависит, какое будущее наступит. Я полностью поддерживаю ваш задор, оптимизм, но считаю, что расслабляться нам нельзя. Мы уже говорили, кто у нас мобилизован, но, к сожалению, не все это хотят понять, кто-то еще пытается вернуть сладкие денечки. Так вот, вы их уже никогда не вернете. Чем быстрее это осознание придет, тем более уверенные шаги мы с вами сможем сделать к более яркому, справедливому и лучшему будущему.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Сергей Лущ # Фотофакт

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