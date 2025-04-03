В Мингорисполкоме говорили о повышении эффективности информационной работы с населением

Повышение эффективности информационной работы с населением – вопрос государственной важности. Необходимо внедрять новые формы и методы работы. Об этом говорили на заседании в Мингорисполкоме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди приглашенных: представители районных администраций, курирующие эту деятельность, руководители СМИ, корпоративных изданий и предприятий города. Основное внимание – вопросу информирования жителей о важнейших аспектах их жизни. Также важно обеспечить более открытый диалог между властью и населением. Надо понимать, с какими проблемами сталкиваются граждане, а также что их интересует. Деятельность в этом направлении активно ведется – от встреч в трудовых коллективах и на дому до информационного освещения в социальных сетях.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома: «Марафон единства», который прошел в нашей стране, очень ярко продемонстрировал для нас, для всех, те самые новые формы в виде открытых диалоговых площадок, знаковых встреч, которые проходили на территории нашей страны. Все это и не только, безусловно, пользуется популярностью населения. Но мы, конечно же, должны учитывать в том числе и социальный статус, и возраст той аудитории, к которой мы идем.

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:

Руку надо держать на пульсе, надо постоянно проводить опросы общественного мнения, надо постоянно во всех различных средах информационных доводить о деятельности органов государственной власти, института государственной власти. О том, что делается в стране, какие у людей перспективы, на что они могут рассчитывать, где они себя могут применить.

Стоит задача – выйти на более новый, качественный уровень информационной работы с населением. Создать пул экспертов и аналитиков, которые могли бы говорить о насущных вопросах с жителями столицы.