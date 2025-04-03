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Премьер Франции назвал американские пошлины катастрофой для мировой экономики

03 апреля 2025 10:09
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Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал импортные пошлины, введенные США, «катастрофой» для мировой экономики, отметив их негативное воздействие на Европу и США. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер Франции назвал американские пошлины катастрофой для мировой экономики-1

Фото: pixabay

Ранее глава американского государства Дональд Трамп объявил о введении «взаимных» пошлин с минимальной ставкой в 10%, размер которых будет рассчитываться для каждой страны индивидуально.

По словам Трампа, эти меры укрепят независимость экономики США и помогут снизить государственный долг.

# Международная политика

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