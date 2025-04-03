От «Искандер-М» до «Драконов» – на аэродроме Липки прошла тренировка механизированной колонны

От мощнейшего «Искандер-М» до легендарных «Драконов». На территории аэродрома Липки прошла тренировка механизированной колонны, которая примет участие в военном параде 9 Мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году замысел мероприятия принципиально новый. Он будет состоять из двух равноценных частей: исторической и современной. Это значит, что зрители увидят как новые, так и ретрообразцы техники, которые прошли тщательную реконструкцию. Так, в колонне свое место займут: высокоточная ракетная система «Полонез», зенитный комплекс «Триумф», а также бронированные «Тигры» и «Кайманы». Традиционно возглавят механизированное шествие легендарные танки Т-34.

Игорь Козлов, заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

Военнослужащие подготовлены, они изначально были отобраны в воинских частях и подразделениях для участия в параде. Прибыли сюда, и подготовка их на высоком уровне.

Всего в составе 24 парадных расчетов в торжественном шествии примут участие более 220 единиц колесной и гусеничной техники. Кроме того, зрители увидят и расчеты из дружественных стран – России и Китая. Будут также знаменные группы с государственными флагами республик СНГ.