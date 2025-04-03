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В Сейме Литвы поддержали ужесточение санкций для граждан Беларуси и России

03 апреля 2025 10:38
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Очередное подтверждение актуальности принятых документов – откровенно недружественные шаги сопредельных стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Сейме Литвы поддержали ужесточение санкций для граждан Беларуси и России. «За» единогласно проголосовали представители комитета по национальной безопасности и обороне прибалтийской республики.

В Сейме Литвы поддержали ужесточение санкций для граждан Беларуси и России-2

Они одобрили предложение, с которым ранее выступили консерваторы. Речь о запрете выдачи вида на жительство белорусам и россиянам, если у них нет действующей визы. Кроме того, планируется аннулировать и действительные ВНЖ в случае, если их обладатели ездят на родину чаще одного раза в три месяца. Исключение составят перевозчики и водители грузовиков. Иные граждане, по мнению литовских чиновников и спецслужб, могут быть завербованы в Беларуси. Впрочем, стоит отметить, что нашлись и противники нововведений. Против ограничений выступили в МВД, поскольку в министерстве считают, что реализовать задуманное попросту невозможно.

# Международная политика

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