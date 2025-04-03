Лукашенко на заседании Совбеза: хочу услышать от вас реальную оценку ситуации

Защита суверенитета и устойчивое развитие государства. Александр Лукашенко 3 апреля собрал заседание Совбеза, на рассмотрение которого вынесен доклад о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ содержит комплексный анализ всех 9 сфер безопасности страны, которые в полном объеме содержатся в обновленной Концепции. Речь о ключевых направлениях: от политического до экологического, включая демографическое. Приведенные в докладе оценки основаны на утвержденной системе индикаторов, анализе текущей ситуации и заключениях ответственных госорганов. Среди основных показателей военно-политическая обстановка, уровень военной мощи государства, степень доверия институтам госвласти и не только. С учетом геополитической нестабильности для нашей страны ключевыми приоритетами остаются военная безопасность, экономическая независимость и социальная стабильность. Потому от каждого из докладчиков сегодняшнего заседания Александр Лукашенко потребовал честной и объективной оценки реальной ситуации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Впервые в формате заседания Совета Безопасности необходимо предметно обсудить обстановку в каждой из девяти сфер национальной безопасности. Указанные вопросы в полном объеме содержатся в Концепции национальной безопасности, которая была утверждена на ВНС. Концепция – важнейший документ стратегического планирования, и он затрагивает основные интересы людей, их жизненные приоритеты. В первую очередь – гарантии мира и безопасности и сегодня, и в будущем. Хотя в некоторых странах работа с документами, раскрывающими суть происходящих процессов в стране и мире, засекречена. Здесь присутствуют члены Совета Безопасности, приглашенные должностные лица, которые в рамках своей компетенции непосредственно отвечают за конкретные сферы национальной безопасности, проводят мониторинг динамики по каждому индикатору. С докладом я ознакомился. Документ комплексный, вы дадите ему сегодня оценку. Хочу нацелить присутствующих на серьезную работу, непосредственно от каждого из вас услышать реальную оценку ситуации, четко и объективно доложите о проблемах, которые имеются. Все вопросы, которые сегодня будут обсуждаться, мы должны обязательно учесть при подготовке Послания Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию. Очень важно высказаться, кто и с чем не согласен? Где еще есть узкие места? И главное, что еще необходимо сделать, чтобы эти проблемы решить.

Напомним, обновленные Концепция национальной безопасности и Военная доктрина единогласно были утверждены на заседании 7 ВНС в апреле 2024 года. Эти документы стали ответом на геополитические вызовы, включая усиление напряженности у госграницы и санкционное давление.

Александр Лукашенко поручил учесть все озвученные на заседании Совбеза вопросы при подготовке ежегодного послания Президента к народу и парламенту. Именно оно станет ключевым событием предстоящего Всебелорусского народного собрания.