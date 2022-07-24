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23 упаковки сахара теперь готовы купить белорусы за один раз. И всё из-за фейка

24 июля 2022 16:49
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Новости Беларуси. Появился очередной фейк, мол, цена на сахар вырастет до 4 или даже 5 рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А за три дня в Беларуси распродали практически месячный запас этого продукта. Но уже конец недели, а стоимость сахара и ныне там.

23 упаковки сахара теперь готовы купить белорусы за один раз. И всё из-за фейка-1

Сахарные заводы в Беларуси приучены, что в летний сезон поставки в магазины увеличиваются до трех раз. Время варенья. И к этому моменту дополнительные партии сахара мирно ждут своего часа. В этот раз месячный запас в магазинах расхватали за три часа.

23 упаковки сахара теперь готовы купить белорусы за один раз. И всё из-за фейка-4

Лариса Старун, продавец:
Самое большое количество – это 23 упаковки. Пайка по 10 килограммов. 23 упаковочки – самое большое. А так 5-10. Бабули наши – 2-3.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Возникал вопрос, так, поинтересоваться, зачем это людям?

23 упаковки сахара теперь готовы купить белорусы за один раз. И всё из-за фейка-7

Лариса Старун:
Спрашивали мы зачем. В основном все боялись подорожания. Прошел слушок. Хотя мы им говорили, что не будет подорожания, цена такая же будет, что бесперебойно работаем, сахар постоянно подвозится.

Кристина Протосовицкая:
Сами не поддались? Домой не понесли?

Лариса Старун:
Нет.

Будет ли меняться цена на сахар? Вам нужно это знать, если все еще боитесь. Читайте здесь.

# Продукты питания # общество # Лариса Старун # Кристина Протосовицкая # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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