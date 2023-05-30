Лазуткин: контрнаступление может поставить крест на всей украинской обороне

Новости Беларуси. Беларусь призывает остановить конфронтацию в Украине и вернуться к мирному решению вопроса. Такой диалог должен быть уважительным, равноправным и без предварительных условий. Вместе с тем руководство Украины не только отказывается от переговоров, но и пытается создать видимость более сильной позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главным информационным инструментом в данном случае выступает широко анонсированный «контрнаступ». К слову, сегодня, 30 мая, Зеленский заявил об утверждении конкретных сроков его начала. О том, есть ли реальные силы и средства для наступления, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Контрнаступление, если его понимать как одну масштабную операцию, типа Курской дуги, может поставить крест на всей украинской обороне, если пойдет неудачно. Поэтому они действуют малыми силами и на разных направлениях. При этом любая крупная операция имеет свои признаки, например, ее надо снабжать. Но как только происходит накопление боеприпасов и техники, русские по ним наносят удары. Часто задают вопрос: почему не взорваны мосты через Днепр и почему это и другое западное оружие успешно попадает в Украину? Если ведется война на истощение, то такие каналы ударами с воздуха перекрыть невозможно. Технику и снаряды можно уничтожать только в местах накопления – в крупных городах, что Россия и делает. Как ни удивительно, в городе военное имущество обнаружить проще, чем где-то в пути, потому что в ключевых городах у России есть помощники, своя агентура. Еще у русских подавляющий перевес в технике, есть новейшие гиперзвуковые ракеты, например, «Кинжал». Зрители спрашивают, почему Россия их редко применяет. Дело в том, что это не полноценная война, это именно военная операция. И до начала условных боевых действий с НАТО противнику нельзя показывать вообще ничего, не говоря о материалах и обломках таких ракет. Даже по обломкам можно сделать технологические выводы и скопировать это оружие. А есть ли у Украины новейшее вооружение? Вот американцы поставили им установку «Пэтриот». И надо понимать, что ее обслуживают не украинцы, а военнослужащие НАТО. Такая установка была русскими уничтожена. То же самое с британскими ракетами, которые начали успешно сбивать, а еще говорят, средствами РЭБ начали успешно подавлять «Хаймарсы». То есть все идет неплохо, но что происходит в медийной сфере? А там, наоборот, ожидают поражения русских. Дело в том, что против России воюют пиар-агентства, которые покупают материалы в западных СМИ, продвигают темы, которые им заказывает Зеленский на американские деньги. Главной такой темой последние полгода было украинское контрнаступление, под которое собирали кредиты и оружие в Европе. И за полгода на Западе сформировались завышенные ожидания от наступления. В первую очередь у европейцев, которые его оплачивают из своего кармана.

Лукашенко: «Никакого контрнаступа с моей точки зрения нет и быть не может – это просто безумство!» Читайте здесь. Но все не так безоблачно. Например, известно, что НАТО наступает при господстве в воздухе, их так учат. Поэтому когда Россия потеряла сразу четыре борта в Брянской области (а мы с ней соседи),то для нас это был тревожный звонок. А вдруг они собирались заходить туда, например, диверсионной группой и для этого закрывали небо? Наш Президент тогда даже выехал в командование ПВО. И в итоге такая группа все-таки зашла в Белгородскую область. То есть отдельные признаки наступления ими специально создаются. Но это тоже часть кампании дезинформации – кроме слов должны быть объективные события, чтобы мы в них поверили. Однако если наступление невозможно, то почему Украину все время к нему толкают? Это ведь не только вопрос наличия танков и самолетов. На зарплаты украинских военнослужащих ежемесячно уходит 150 миллиардов гривен – это примерно 4 миллиарда долларов, которых у Украины нет, их дали в долг. А на переднем крае, например, в Бахмуте, военные Украины получали зарплату порядка 2,5 тысячи долларов. Не надо думать, что они там воюют бесплатно и за идею, это все оплачивается Западом. А теперь представьте, что такую зарплату снизят на треть. Как они после этого будут наступать: лучше или хуже? А им как раз убрали боевые надбавки, примерно минус 800 долларов. Перед наступлением так не делают. Второй важный момент: почему не нужно бояться поражения России? Киев, Харьков, Херсон – оттуда российские войска уходили, было принято решение сократить линию фронта, потому что не хватало сил, войска могли быть уничтожены. Но сегодня ситуация другая, известны примерные направления прорыва ВСУ, сил у русских больше (для этого провели мобилизацию), а на линии фронта идут локальные бои. Идет медленная борьба за высоты и водные преграды, все то же самое, что в прошлую войну. То есть что может реально делать Украина? Вести локальные бои, где в случае успеха подтягивать резервы, а Россия будет также медленно отходить с позиций.

Но от Украины ожидали большего, например, к лету освободить целую область или Крым, выйти к границам 1991 года. И ведь кроме ожиданий Запада есть ожидания украинского народа, которые разогрели пропагандой. Непонятно, что этим людям обещать дальше. И самая главная проблема. Одно дело для Запада – профинансировать крупную операцию. А другое дело – создавать постоянное преимущество. Возможно, на то и был расчет Путина. То есть им ведется война на истощение с малыми потерями России. До момента, когда Украину перестанут снабжать. Примерно такую же войну вел Башар Асад с ИГИЛ, правда, она заняла больше 10 лет. Но здесь важно понимать, что это украинским военным нужна победа, а правящей группе нужно сохранять уровень контактов с Западом. Для них это гарантия получения денег. Зачем им ставить все на карту и проводить крупную операцию с неочевидным успехом? Им выгоднее воевать понемногу, получать с этого доход, а если все пойдет плохо, сесть на вертолет и улететь в Майами. И, конечно, управляют этой войной США. Из-за Украины мир раскалывается, всех заставляют принимать сторону. Это и есть передел мира, вот так он происходит. И под предлогом СВО американцы пытаются создать вокруг России пояс враждебных государств. А России, наоборот, нужна буферная зона, чтобы обеспечить свою безопасность.