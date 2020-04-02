«Будем рассматривать закон о госрегулировании торговли и общественного питания». Какие вопросы обсудят депутаты на весенней сессии
Новости Беларуси. Ратификация визового соглашения с ЕС, поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, а также в законы о рекламе и еще порядка десятка вопросов обсудят сегодня, 2 апреля, в Овальном зале Дома правительства, где открывается весенняя сессия Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Депутатам предстоит серьезная работа. В первом чтении планируется рассмотреть проект закона «Об изменении кодексов», который затрагивает вопросы обжалования в суде мер взыскания. Во втором чтении будут представлены поправки в закон о Белорусском Обществе Красного Креста.
Помимо визовых соглашений с ЕС законодатели намерены рассмотреть ратификацию договора с Молдовой о социальном обеспечении, с Таджикистаном – о стратегическом партнерстве. В повестке также внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе. Речь идет о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Главным же лейтмотивом нынешней сессии Палаты представителей по-прежнему остается либерализация законодательства.
Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания:
Те законопроекты, которые поступают сегодня в Палату представителей, они направлены на раскрепощение сегодня и бизнеса, и условий работы. Это и заявительный принцип. В частности, мы будем рассматривать закон о государственном регулировании торговли и общественного питания. Там уходим от какого-то излишнего администрирования, когда необходимо было согласовывать с местными органами власти различные шаги влево-вправо, нельзя и так далее. Размещение магазинов, согласование режима работы и тому подобное.
Всего же на весенней сессии рассмотрят 62 законопроекта.