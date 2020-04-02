«Будем рассматривать закон о госрегулировании торговли и общественного питания». Какие вопросы обсудят депутаты на весенней сессии

Новости Беларуси. Ратификация визового соглашения с ЕС, поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, а также в законы о рекламе и еще порядка десятка вопросов обсудят сегодня, 2 апреля, в Овальном зале Дома правительства, где открывается весенняя сессия Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси на поддержку экономики в условиях коронавируса планируется направить 110 млн рублей

Депутатам предстоит серьезная работа. В первом чтении планируется рассмотреть проект закона «Об изменении кодексов», который затрагивает вопросы обжалования в суде мер взыскания. Во втором чтении будут представлены поправки в закон о Белорусском Обществе Красного Креста.