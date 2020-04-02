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Бегония и виола станут самыми популярными. Что высадят на улицах Минска в этом году

02 апреля 2020 07:49
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Среди индикаторов качества жизни в городских условиях многообразие растительности занимает ведущую позицию. Такие зеленые островки специалисты шутя называют природным клинингом: они не только очищают и увлажняют воздух, снижают силу ветра и уменьшают уровень шума, но и создают приятную атмосферу для отдыха самих жителей. Каждый год количество высаженных в городе цветов и кустарников увеличивается. 2020 решил не отставать от высоких показателей.

Владислав Казачук, ведущий агроном цеха УП «Минский парниково-тепличный комбинат»:
Для озеленения города Минска мы будем стараться подходить к цифре 2 млн и более.

Бегония и виола станут самыми популярными. Что высадят на улицах Минска в этом году-1

Бегония и виола станут самыми популярными в этом сезоне. Их можно будет встретить не только в парках и в самых людных местах, но и в жилых кварталах. Подготовку к масштабному озеленению обычно начинают ещё с осени, а в декабре высаживают первую рассаду вечноцветущих и фиалковых.

Валерия Борисевич, корреспондент:
Именно в этой теплице совсем скоро распустятся те самые цветы, которые и отправятся украшать улицы столицы.

Бегония и виола станут самыми популярными. Что высадят на улицах Минска в этом году-4

Владислав Казачук:
Это будут белые, красные и другие цвета. Первые сборы цветов: конец апреля и начало мая.

Специалисты подсчитали: для комфортной жизни минчанам необходимо от 8 до 17 квадратных метров зелёной зоны на человека. Такие меры предусмотрены, в первую очередь, не для того, чтобы глаз радовало, а для здоровья горожан. В этом году, помимо цветочного украшения столицы, планируют озеленить центральную магистраль, которая, по мнению экспертов, сильно загазована и требует отдельного внимания.

Бегония и виола станут самыми популярными. Что высадят на улицах Минска в этом году-7

Этой весной озеленение Минска будет масштабным: ярким акцентом станут красивоцветущие кустарники, которые дополнят ароматные хвойные. Также совсем скоро стартуют акции по облагораживанию города, приуроченные к памятной дате – 75-летию Победы, тематика которой и станет арбитром в оформлении цветочных композиций.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы УП «Минскзеленстрой»:
В парке Победы с участием представителей СНГ, посольств мы планируем закладку на памятной аллее 75 лет Победы или аллее «Дружба». Этот год юбилейный, поэтому в каждом районе запланированы тематические цветники с датой 75-летия. Это главные магистрали, это места проведения мероприятий, это места захоронений для того, чтобы цветочное оформление украшало эти объекты в осенний период. Было высажено более трехсот тысяч луковичных, соответственно, они тоже своим весенним цветением украсят эти объекты.

Бегония и виола станут самыми популярными. Что высадят на улицах Минска в этом году-10

Добавить красок планируют и во всех столичных парках – там появятся не только колоритные клумбы, но и невообразимые зеленые сооружения. В прошлом году по улицам столицы ехал самый настоящий цветочный трактор, вальяжно прогуливался вместе с горожанами цветущий зубр и скакал по лужайкам милый травяной заяц.

Бегония и виола станут самыми популярными. Что высадят на улицах Минска в этом году-13

Анна Аксенова, главный архитектор проектов УП «Минскпроект»:
Все парки, скверы, бульвары в центральной части, которые запроектированы, выполнена реконструкция, уже могут посетители увидеть. Это парк Победы, площадь Государственного флага, Дворец Независимости. В 2020 году у нас выполнен один интересный проект – набережная вдоль реки Свислочь, которая сейчас проходит экспертизу, и мы надеемся, что он будет реализован в этом году. Также реализуется парк Янки Купалы, который находится в центре города. Это исторический парк, там ведутся строительные работы и мы надеемся, что уже будет завершено строительство.

Бегония и виола станут самыми популярными. Что высадят на улицах Минска в этом году-16

# Растения и цветы # общество # Владислав Казачук # Анжелика Пузанкова # Анна Аксенова # Фотофакт # растения

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