Бегония и виола станут самыми популярными. Что высадят на улицах Минска в этом году

Среди индикаторов качества жизни в городских условиях многообразие растительности занимает ведущую позицию. Такие зеленые островки специалисты шутя называют природным клинингом: они не только очищают и увлажняют воздух, снижают силу ветра и уменьшают уровень шума, но и создают приятную атмосферу для отдыха самих жителей. Каждый год количество высаженных в городе цветов и кустарников увеличивается. 2020 решил не отставать от высоких показателей. Владислав Казачук, ведущий агроном цеха УП «Минский парниково-тепличный комбинат»:

Для озеленения города Минска мы будем стараться подходить к цифре 2 млн и более.

Бегония и виола станут самыми популярными в этом сезоне. Их можно будет встретить не только в парках и в самых людных местах, но и в жилых кварталах. Подготовку к масштабному озеленению обычно начинают ещё с осени, а в декабре высаживают первую рассаду вечноцветущих и фиалковых. Валерия Борисевич, корреспондент:

Именно в этой теплице совсем скоро распустятся те самые цветы, которые и отправятся украшать улицы столицы.

Владислав Казачук:

Это будут белые, красные и другие цвета. Первые сборы цветов: конец апреля и начало мая. Специалисты подсчитали: для комфортной жизни минчанам необходимо от 8 до 17 квадратных метров зелёной зоны на человека. Такие меры предусмотрены, в первую очередь, не для того, чтобы глаз радовало, а для здоровья горожан. В этом году, помимо цветочного украшения столицы, планируют озеленить центральную магистраль, которая, по мнению экспертов, сильно загазована и требует отдельного внимания.

Этой весной озеленение Минска будет масштабным: ярким акцентом станут красивоцветущие кустарники, которые дополнят ароматные хвойные. Также совсем скоро стартуют акции по облагораживанию города, приуроченные к памятной дате – 75-летию Победы, тематика которой и станет арбитром в оформлении цветочных композиций. Анжелика Пузанкова, руководитель службы УП «Минскзеленстрой»:

В парке Победы с участием представителей СНГ, посольств мы планируем закладку на памятной аллее 75 лет Победы или аллее «Дружба». Этот год юбилейный, поэтому в каждом районе запланированы тематические цветники с датой 75-летия. Это главные магистрали, это места проведения мероприятий, это места захоронений для того, чтобы цветочное оформление украшало эти объекты в осенний период. Было высажено более трехсот тысяч луковичных, соответственно, они тоже своим весенним цветением украсят эти объекты.

Добавить красок планируют и во всех столичных парках – там появятся не только колоритные клумбы, но и невообразимые зеленые сооружения. В прошлом году по улицам столицы ехал самый настоящий цветочный трактор, вальяжно прогуливался вместе с горожанами цветущий зубр и скакал по лужайкам милый травяной заяц.