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В Беларуси на поддержку экономики в условиях коронавируса планируется направить 110 млн рублей

02 апреля 2020 08:04
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Новости Беларуси. Пакет мер по поддержке бизнеса в условиях эпидемии внесен на рассмотрение главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их реализацию направят 110 млн рублей.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Сергей Румас перед открытием весенней сессии Палаты представителей. В Овальном зале Дома правительства депутаты приступили к работе.

В Беларуси на поддержку экономики в условиях коронавируса планируется направить 110 млн рублей-1

Всего парламентарии рассмотрят более 60 законопроектов и международных соглашений. Ожидается, что уже сегодня будет ратифицирован договор с ЕС об упрощении выдачи шенгенских виз.

В первом чтении планируется рассмотреть поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, а также проект закона «Об изменении кодексов». Он затрагивает вопросы обжалования в суде мер взыскания.

Во втором чтении будут представлены поправки в закон о Белорусском Обществе Красного Креста. 

В Беларуси на поддержку экономики в условиях коронавируса планируется направить 110 млн рублей-4

# Коронавирус # общество # Сергей Румас # Фотофакт

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