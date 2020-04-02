В Беларуси на поддержку экономики в условиях коронавируса планируется направить 110 млн рублей

Новости Беларуси. Пакет мер по поддержке бизнеса в условиях эпидемии внесен на рассмотрение главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их реализацию направят 110 млн рублей.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Сергей Румас перед открытием весенней сессии Палаты представителей. В Овальном зале Дома правительства депутаты приступили к работе.