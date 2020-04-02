В Беларуси на поддержку экономики в условиях коронавируса планируется направить 110 млн рублей

Новости Беларуси. Пакет мер по поддержке бизнеса в условиях эпидемии внесен на рассмотрение главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их реализацию направят 110 млн рублей.
Об этом сообщил журналистам премьер-министр Сергей Румас перед открытием весенней сессии Палаты представителей. В Овальном зале Дома правительства депутаты приступили к работе.
Всего парламентарии рассмотрят более 60 законопроектов и международных соглашений. Ожидается, что уже сегодня будет ратифицирован договор с ЕС об упрощении выдачи шенгенских виз.
В первом чтении планируется рассмотреть поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, а также проект закона «Об изменении кодексов». Он затрагивает вопросы обжалования в суде мер взыскания.
Во втором чтении будут представлены поправки в закон о Белорусском Обществе Красного Креста.