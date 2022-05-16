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Названы лучшие учреждения образования по военно-патриотическому воспитанию молодёжи в Минской области

16 мая 2022 14:52
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Новости Беларуси. Острошицко-Городокская и Боровлянская средняя школа № 2 стали лучшими учреждениями образования по военно-патриотическому воспитанию молодежи в центральном регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Итоги подвели на семинаре-практикуме, который прошел на базе войсковой части 3310.

Названы лучшие учреждения образования по военно-патриотическому воспитанию молодёжи в Минской области-1

Участники встречи также проанализировали работу в этом направлении, говорили и о новаторствах и будущих проектах. Обсудили возможность создания регионального кластера по патриотическому воспитанию.

Названы лучшие учреждения образования по военно-патриотическому воспитанию молодёжи в Минской области-4

Виктория Шайкина, ученица Мачулищанской средней школы имени Героев Советского Союза Вдовенко И.Т. и Гомоненко Н.В:
Интересно узнавать больше нового о своей Родине и делать добро для людей, для своей страны. Мне действительно нравится обучение в этом классе.

Названы лучшие учреждения образования по военно-патриотическому воспитанию молодёжи в Минской области-7

Ян Захаревский, ученик средней школы № 14 г. Молодечно:
В этом году нам выпала почетная миссия участвовать в Минске в мероприятии «Шествие поколений», приуроченном ко Дню Победы.

Названы лучшие учреждения образования по военно-патриотическому воспитанию молодёжи в Минской области-10

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета:
Процесс формирования патриота не начинается в какое-то время и в какое-то время заканчивается. Это ежедневная работа.

Названы лучшие учреждения образования по военно-патриотическому воспитанию молодёжи в Минской области-13

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Побывать в войсковой части, узнать о традициях, историю. Это такая комплексная вещь. Ранее она реализовывалась у нас в системе дополнительного образования детей и молодежи в наших центрах. Но здесь на ином качественном уровне.

Названы лучшие учреждения образования по военно-патриотическому воспитанию молодёжи в Минской области-16

20 ребят в торжественной обстановке пополнили ряды военно-патриотического лагеря «Доблесть». Для них прошли практические занятия по строевой подготовке и тематическая викторина.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Николай Башко # Александр Кадлубай # Фотофакт

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