Названы лучшие учреждения образования по военно-патриотическому воспитанию молодёжи в Минской области
Новости Беларуси. Острошицко-Городокская и Боровлянская средняя школа № 2 стали лучшими учреждениями образования по военно-патриотическому воспитанию молодежи в центральном регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Итоги подвели на семинаре-практикуме, который прошел на базе войсковой части 3310.
Участники встречи также проанализировали работу в этом направлении, говорили и о новаторствах и будущих проектах. Обсудили возможность создания регионального кластера по патриотическому воспитанию.
Виктория Шайкина, ученица Мачулищанской средней школы имени Героев Советского Союза Вдовенко И.Т. и Гомоненко Н.В:
Интересно узнавать больше нового о своей Родине и делать добро для людей, для своей страны. Мне действительно нравится обучение в этом классе.
Ян Захаревский, ученик средней школы № 14 г. Молодечно:
В этом году нам выпала почетная миссия участвовать в Минске в мероприятии «Шествие поколений», приуроченном ко Дню Победы.
Николай Башко, начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета:
Процесс формирования патриота не начинается в какое-то время и в какое-то время заканчивается. Это ежедневная работа.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Побывать в войсковой части, узнать о традициях, историю. Это такая комплексная вещь. Ранее она реализовывалась у нас в системе дополнительного образования детей и молодежи в наших центрах. Но здесь на ином качественном уровне.
20 ребят в торжественной обстановке пополнили ряды военно-патриотического лагеря «Доблесть». Для них прошли практические занятия по строевой подготовке и тематическая викторина.