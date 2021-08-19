«Будем призывать Бога, чтобы он пребывал в нашем мире». Митрополит Вениамин поздравил верующих с Преображением Господнем

Новости Беларуси. 19 августа Русская православная церковь празднует Преображение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день торжественно исповедуется и прославляется соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа.

Литургию в Спасо-Преображенском храме Минска сегодня провел митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.