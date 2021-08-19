«Будем призывать Бога, чтобы он пребывал в нашем мире». Митрополит Вениамин поздравил верующих с Преображением Господнем
Новости Беларуси. 19 августа Русская православная церковь празднует Преображение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день торжественно исповедуется и прославляется соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа.
Литургию в Спасо-Преображенском храме Минска сегодня провел митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Преображение Господне принадлежит к 12 важнейшим православным праздникам. Считается, что в этот день, выйдя из церкви, человек чувствует себя иначе – светлые и чистые мысли, добрые помыслы, истинное преображение души. Священнослужители читают молитвы в белых одеяниях, и это неспроста. В священных текстах говорится: когда Господь взошел на гору и преобразился, «его лицо просияло, как солнце, а одежды сделались белыми, как свет».
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Будем призывать Бога, чтобы он пребывал в нашем мире, пребывал в нашем сердце, преображал его и открывал нам тайны свои, и прежде всего тайну – какова воля Божья, как нам поступать и действовать, чтобы следовать за Христом, который всех нас призывает к полной и совершенной славе, которую он имеет от сотворения мира у Отца Небесного, ныне находясь в небесных обителях. С праздником, со святом!
В народе этот праздник называют Яблочным Спасом. Поэтому верующие после слушания литургии причащаются и освящают плоды. Прямую интернет-трансляцию богослужения вел наш телеканал.
На YouTube-канале СТВ можно и сейчас посмотреть, как проходила праздничная служба.
Это уже традиционная совместная акция нашего телеканала и Белорусской православной церкви.