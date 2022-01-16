«Будем надеяться, что в Казахстане будет мир». Как миротворцам удалось быстро урегулировать ситуацию?

Дмитрий Соболь, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси: Это колоссальный опыт для органов военного управления и для, скажем так, тактического звена. Операция прошла успешно, все задачи, которые были поставлены перед нашим воинским контингентом, мы выполнили. Считаю, что достойно. Поэтому будем надеяться, что в Республике Казахстан будет мир, все будет хорошо.

Григорий Азаренок, СТВ:

И если оценивать результат, он один – Евразия дала по зубам Атлантике. Только нога белорусских и российских десантников ступила на землю Казахстана, мятеж осел, а затем стал рассасываться. И теперь все понимают – у наших народов появилась сильнейшая вакцина от западных провокационных технологий. Все. Нигде здесь больше не произойдет переворот. Его закатают в асфальт силы коллективного Востока. Поднимается знамя новой международной безопасности. Не хотели слушать наших дипломатов, будете слушать рокот наших БТР. И плевать на ваше мнение – мы на своей земле. Даже в Казахстане.