БСЖ: удаление аккаунтов ведущих белорусских СМИ с платформы YouTube – акт информационного вандализма
Белорусский союз журналистов воспринимает удаление платформой YouTube-аккаунтов и контента ведущих белорусских СМИ, а именно телеканалов СТВ, ОНТ, а также информагентства БелТА, как акт информационного вандализма против интересов и суверенитета Беларуси в нашем информационном пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, видеохостинг удалил канал CTVBY, якобы из-за санкций. При этом телекомпания и ее руководство под ограничениями не находятся. Как отметил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, это далеко не первый подобный шаг платформы в отношении наших СМИ.
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:
Мы никогда не верили в порядочность цифровых гигантов, которые претендуют и обещали нам на старте своего развития плюрализм, свободу мнений, свободу слова в цифровом информационном пространстве. Поэтому большинство контента наших ведущих СМИ зарезервировано на крупных российских хостингах и на белорусском замечательном хостинге-портале videobel.by.
Сложная дискуссия: стоит ли сейчас рубить YouTube в Беларуси, потому что в этом пространстве остаются десятки и сотни наших коллег-журналистов, через которых мы и доносим свою правду до аудитории видеохостинга YouTube, и терять ее было бы опрометчиво, как минимум.
Письмо солидарности с белорусскими коллегами направил лично генеральный секретарь Международного сообщества журналистов из Пакистана. В нем подчеркивается: американский видеохостинг лишает общественность права самостоятельно выбирать источники информации. Такие действия являются прямым нарушением основ международного права.
Мы не можем допустить, чтобы «свобода слова» стала избирательной привилегией, предоставляемой только тем, чьи нарративы соответствуют интересам владельцев платформ. Мы поддерживаем тесный контакт с Белорусским союзом журналистов и готовы содействовать их усилиям по восстановлению присутствия авторитетных СМИ в цифровом пространстве и в защите единства в журналистской профессии. Свобода прессы неделима. Нападение на права одного из нас – это нападение на всех нас!
В свою очередь Союз журналистов России назвал произошедшее очередным актом политически мотивированной цензуры.