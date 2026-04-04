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БСЖ: удаление аккаунтов ведущих белорусских СМИ с платформы YouTube – акт информационного вандализма

04 апреля 2026 11:16
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Белорусский союз журналистов воспринимает удаление платформой YouTube-аккаунтов и контента ведущих белорусских СМИ, а именно телеканалов СТВ, ОНТ, а также информагентства БелТА, как акт информационного вандализма против интересов и суверенитета Беларуси в нашем информационном пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БСЖ: удаление аккаунтов ведущих белорусских СМИ с платформы YouTube – акт информационного вандализма-2

Напомним, видеохостинг удалил канал CTVBY, якобы из-за санкций. При этом телекомпания и ее руководство под ограничениями не находятся. Как отметил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, это далеко не первый подобный шаг платформы в отношении наших СМИ. 

БСЖ: удаление аккаунтов ведущих белорусских СМИ с платформы YouTube – акт информационного вандализма-4

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:
Мы никогда не верили в порядочность цифровых гигантов, которые претендуют и обещали нам на старте своего развития плюрализм, свободу мнений, свободу слова в цифровом информационном пространстве. Поэтому большинство контента наших ведущих СМИ зарезервировано на крупных российских хостингах и на белорусском замечательном хостинге-портале videobel.by.

Сложная дискуссия: стоит ли сейчас рубить YouTube в Беларуси, потому что в этом пространстве остаются десятки и сотни наших коллег-журналистов, через которых мы и доносим свою правду до аудитории видеохостинга YouTube, и терять ее было бы опрометчиво, как минимум.

Письмо солидарности с белорусскими коллегами направил лично генеральный секретарь Международного сообщества журналистов из Пакистана. В нем подчеркивается: американский видеохостинг лишает общественность права самостоятельно выбирать источники информации. Такие действия являются прямым нарушением основ международного права. 

БСЖ: удаление аккаунтов ведущих белорусских СМИ с платформы YouTube – акт информационного вандализма-6

Мы не можем допустить, чтобы «свобода слова» стала избирательной привилегией, предоставляемой только тем, чьи нарративы соответствуют интересам владельцев платформ. Мы поддерживаем тесный контакт с Белорусским союзом журналистов и готовы содействовать их усилиям по восстановлению присутствия авторитетных СМИ в цифровом пространстве и в защите единства в журналистской профессии. Свобода прессы неделима. Нападение на права одного из нас – это нападение на всех нас!

В свою очередь Союз журналистов России назвал произошедшее очередным актом политически мотивированной цензуры.

# СМИ Беларуси # СТВ # Андрей Кривошеев

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