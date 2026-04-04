Залог экологической безопасности! Вольфович об акции «Лес! Дабро! Парадак!»

Сегодня, 4 апреля, в ней приняли участие сотрудники Государственного секретариата Совета Безопасности вместе с семьями. На делянке в Узденском районе работали и воспитанники Минского областного кадетского училища. Общими усилиями было высажено более 15 тысяч сосен.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Надо приучать и воспитывать подрастающее поколение, это же будущее нашей страны, любить свою землю, ухаживать за ней, добросовестно трудиться на этой земле и вносить такой вот вклад, действительно, и в экологическую безопасность. Ведь лес – это залог экологической безопасности. Экологическая безопасность – одна из сфер национальной безопасности. А значит, это наши стратегические национальные интересы, это та часть жизни нашего общества, которая влияет действительно на нашу страну, на устойчивое развитие, функционирование нашей страны.

Итоги работы по созданию новых лесных культур подведут осенью – с учетом сохранности и приживаемости саженцев. Акция «Лес! Добра! Парадак!» завершится 18 апреля. Напомним, что на эту дату в Беларуси назначен и общереспубликанский субботник.