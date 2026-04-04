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В Москве состоялось заседание Экономического совета СНГ

04 апреля 2026 10:39
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Цифровые платформы, промышленная кооперация и вручение премии за качество. В Москве состоялось заседание Экономического совета СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве состоялось заседание Экономического совета СНГ-2

Одним из ключевых пунктов повестки стало утверждение положения о «Ярмарке Содружества». Решено, что ежегодно торговые мероприятия с участием ремесленников и аграриев всего Евразийского региона будут проходить в разных государствах СНГ. Первым ее примет Казахстан.

Совет также согласовал для рассмотрения на уровне глав правительств проекты цифровой трансформации горно-металлургического комплекса, а также радионавигационную программу государств-участников СНГ. Важной частью встречи стало вручение премий Содружества Независимых Государств за 2025 год за достижения в области качества продукции и услуг. 

# СНГ

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