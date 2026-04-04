Команды Президента Беларуси и Минской области скрестили клюшки на «Олимпик-Арене»

Жаркая развязка хоккейного сезона. На льду «Олимпик-Арены» проходит второй матч финальной серии Республиканской хоккейной лиги. В решающем поединке сошлись команда Президента и сборная Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жаркая развязка хоккейного сезона. На льду «Олимпик-Арены» проходит второй матч финальной серии Республиканской хоккейной лиги. В решающем поединке сошлись команда Президента и сборная Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В игре принимает участие и Александр Лукашенко. Стартовый период начался активно – долго удерживать «сухой» счет не удалось. Уже на первой минуте встречи счет был открыт: нападающий президентской команды Андрей Костицын, играющий под номером 46, точным броском отправил шайбу в ворота после результативной комбинации с участием Александра Лукашенко и Ярослава Чуприса.
Соперники не впервые играют в финале турнира, поэтому матч с первых минут – принципиальная борьба. Обе команды настроены на победу.
Игорь Брикун, игрок хоккейной команды Президента Беларуси:
Финал – это всегда венец сезона. Игры, турнирная таблица, потом плей-офф. Вот две сильнейшие команды, которые добрались до финала. Готовились так же, как и к первой игре. Вышли, потренировались немножко. Обсудили прошлую игру.
Дмитрий Мелешко, игрок хоккейной команды Минской области:
Атмосфера, как всегда, супер. А это всегда подбадривает обе команды играть в красивый хоккей для болельщиков.
Трибуны «Олимпик-Арены» не смолкают ни на секунду: внимательно наблюдают за каждой атакой и эмоционально реагируют на каждое касание шайбы. Мы продолжаем следить за ходом встречи – все итоги, ключевые эпизоды и решающие моменты этого противостояния – уже в следующем выпуске новостей.