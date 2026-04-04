Команды Президента Беларуси и Минской области скрестили клюшки на «Олимпик-Арене»

Жаркая развязка хоккейного сезона. На льду «Олимпик-Арены» проходит второй матч финальной серии Республиканской хоккейной лиги. В решающем поединке сошлись команда Президента и сборная Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В игре принимает участие и Александр Лукашенко. Стартовый период начался активно – долго удерживать «сухой» счет не удалось. Уже на первой минуте встречи счет был открыт: нападающий президентской команды Андрей Костицын, играющий под номером 46, точным броском отправил шайбу в ворота после результативной комбинации с участием Александра Лукашенко и Ярослава Чуприса.

Соперники не впервые играют в финале турнира, поэтому матч с первых минут – принципиальная борьба. Обе команды настроены на победу.