БСЖ о нападении на журналистов: использовали водомёты и газ против наших коллег, которые фиксировали положение беженцев в лесу

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Мы уже увидели нападение на польских журналистов и волонтеров, которых в этой зоне буквально отлавливали, проводили спецоперацию по их задержанию. Мы видели, как были разбиты пять машин волонтеров, медиков и журналистов одновременно, которые фиксировали положение беженцев в лесу. Была разбита съемочная техника, которая фиксировала такие преступления с польской территории. После этого, это, наверное, самый дикий вопиющий случай, когда были использованы водометы и газ против наших коллег журналистов. В ходе этой спецоперации, мы внимательно в Белорусском союзе журналистов отсмотрели все кадры, которые предоставили нам белорусские и иностранные коллеги. Отсмотрели эти кадры, на них видно, что рядом с работающими журналистами, которые берут интервью, нет агрессивно настроенных беженцев. И водометы, и вот эта неизвестная химическая жидкость, которыми атаковали журналистов, используется прицельно против наших коллег.