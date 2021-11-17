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БСЖ о нападении на журналистов: использовали водомёты и газ против наших коллег, которые фиксировали положение беженцев в лесу

17 ноября 2021 15:21
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Новости Беларуси. Общественное расследование преступлений против беженцев на польской границе начато в Беларуси. Результаты работы лягут в основу книги, которая выйдет в свет в издательстве «Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

БСЖ о нападении на журналистов: использовали водомёты и газ против наших коллег, которые фиксировали положение беженцев в лесу-1

Эксперты уже не раз заявляли о необходимости международного уголовного расследования происходящего в эти дни на границе. На лицо факты преступлений против человечности.  

БСЖ о нападении на журналистов: использовали водомёты и газ против наших коллег, которые фиксировали положение беженцев в лесу-4

Поэтому и возникла идея зафиксировать доказательства злодеяний, которые совершаются польскими и литовскими силовиками на глазах мирового сообщества. От беспредела на границе пострадали не только беженцы, но и представители СМИ.  

БСЖ о нападении на журналистов: использовали водомёты и газ против наших коллег, которые фиксировали положение беженцев в лесу-7

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:  
Мы уже увидели нападение на польских журналистов и волонтеров, которых в этой зоне буквально отлавливали, проводили спецоперацию по их задержанию. Мы видели, как были разбиты пять машин волонтеров, медиков и журналистов одновременно, которые фиксировали положение беженцев в лесу. Была разбита съемочная техника, которая фиксировала такие преступления с польской территории. После этого, это, наверное, самый дикий вопиющий случай, когда были использованы водометы и газ против наших коллег журналистов. В ходе этой спецоперации, мы внимательно в Белорусском союзе журналистов отсмотрели все кадры, которые предоставили нам белорусские и иностранные коллеги. Отсмотрели эти кадры, на них видно, что рядом с работающими журналистами, которые берут интервью, нет агрессивно настроенных беженцев. И водометы, и вот эта неизвестная химическая жидкость, которыми атаковали журналистов, используется прицельно против наших коллег. 

БСЖ о нападении на журналистов: использовали водомёты и газ против наших коллег, которые фиксировали положение беженцев в лесу-10

Что касается работников СМИ, то Белорусский союз журналистов готов поддержать их обращения в международные инстанции, чтобы виновные не ушли от наказания.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Андрей Кривошеев # Вадим Гигин # Сергей Пешин # Фотофакт

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