БРСМ создал Insta-маску ко Дню народного единства. Рассказываем, сколько людей уже воспользовались эффектом

Вероника Макаревич, корреспондент: Грядущие выходные обещают быть жаркими не по сезону. День народного единства на носу. В преддверии праздника в стране стартовало несколько важных и крупных проектов. Флешмоб от БРСМ – один из них.

Екатерина Лакисова, официальный представитель ЦК БРСМ: В социальных сетях мы запустили новую маску «Беларусь – это мы». Маска представляет собой фильтр. Можно зайти в аккаунт БРСМ, нажать «Эффекты» и сохранить эту маску себе. Когда вы будете фотографироваться для своих историй, на щеке будет появляться наш объединяющий символ – контур Республики Беларусь, над которым восходит солнце, и надпись, объединяющий лозунг «Беларусь – это мы». Этой маской воспользовались уже более 27 тысяч пользователей. Мы всех приглашаем поддержать, воспользоваться этим эффектом и тем самым показать наше единство, силу и любовь к родной Беларуси.

А ведь это далеко не единственный сюрприз, подготовленный талантливыми активистами.

Екатерина Лакисова:

Всего в социальных сетях Союза молодежи будет организовано более 60 различных интерактивов. Они очень разнообразны. Это и фоточелленджи, фотоконкурсы. И даже конкурс стихов белорусских авторов.

К слову, белорусская молодежь покоряет не только соцсети. Ко Дню народного единства в республике пройдут митинги, областные патриотические проекты, мероприятия по нанесению муралов на здания.