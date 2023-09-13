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БРСМ создал Insta-маску ко Дню народного единства. Рассказываем, сколько людей уже воспользовались эффектом

13 сентября 2023 09:26
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Вероника Макаревич, корреспондент:
Грядущие выходные обещают быть жаркими не по сезону. День народного единства на носу. В преддверии праздника в стране стартовало несколько важных и крупных проектов. Флешмоб от БРСМ один из них.

БРСМ создал Insta-маску ко Дню народного единства. Рассказываем, сколько людей уже воспользовались эффектом-1

Екатерина Лакисова, официальный представитель ЦК БРСМ:
В социальных сетях мы запустили новую маску «Беларусь – это мы». Маска представляет собой фильтр. Можно зайти в аккаунт БРСМ, нажать «Эффекты» и сохранить эту маску себе. Когда вы будете фотографироваться для своих историй, на щеке будет появляться наш объединяющий символ – контур Республики Беларусь, над которым восходит солнце, и надпись, объединяющий лозунг «Беларусь – это мы». Этой маской воспользовались уже более 27 тысяч пользователей. Мы всех приглашаем поддержать, воспользоваться этим эффектом и тем самым показать наше единство, силу и любовь к родной Беларуси.

БРСМ создал Insta-маску ко Дню народного единства. Рассказываем, сколько людей уже воспользовались эффектом-4

А ведь это далеко не единственный сюрприз, подготовленный талантливыми активистами.

Екатерина Лакисова:
Всего в социальных сетях Союза молодежи будет организовано более 60 различных интерактивов. Они очень разнообразны. Это и фоточелленджи, фотоконкурсы. И даже конкурс стихов белорусских авторов.

К слову, белорусская молодежь покоряет не только соцсети. Ко Дню народного единства в республике пройдут митинги, областные патриотические проекты, мероприятия по нанесению муралов на здания.

БРСМ создал Insta-маску ко Дню народного единства. Рассказываем, сколько людей уже воспользовались эффектом-7

А 12 сентября в стране был организован масштабный велопробег. Путь духовности и вечной памяти прошли более 150 человек. Стартовали участники в храме Всех Святых в Минске, а после посетили мемориальный комплекс «Тростенец», где возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.

# БРСМ # общество # Вероника Макаревич # Екатерина Лакисова # Фотофакт

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