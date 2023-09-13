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Города Беларуси украсили тематическими баннерами и конструкциями ко Дню народного единства

13 сентября 2023 06:54
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Новости Беларуси. Праздничное настроение в городах страны создают тематические вывески и конструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Города Беларуси украсили тематическими баннерами и конструкциями ко Дню народного единства-1

В качестве основного фона графики – торжественное золото, символизирующее процветание, мудрость и благородство. Присутствуют на элементах и цвета геральдики. Дополняет их силуэт летящего аиста – символ мира, сохранение которого важно для каждого.

Города Беларуси украсили тематическими баннерами и конструкциями ко Дню народного единства-4

День народного единства – вроде бы простые слова, но как все-таки много заключено в них. И хочется, чтобы каждый в нашей стране понимал это. Люди, прошедшие войну, Вторую мировую, наверное, после войны были все едины. И не надо было никого уговаривать. Потому что люди познали горе, разруху, нищету, потеряли близких. Хочется, чтобы ничего из этого не повторилось.

Города Беларуси украсили тематическими баннерами и конструкциями ко Дню народного единства-7

Я из Самары, приятно побывать в Беларуси, особенно в Минске. Город очень понравился: большой, красивый, ухоженный. Так понимаю, будет праздник единства. Хотел бы тоже посетить.

Города Беларуси украсили тематическими баннерами и конструкциями ко Дню народного единства-10

Улицы городов украсят тематические баннеры. Композиции создадут атмосферу и станут отличными фотозонами.

# День народного единства # общество # Фотофакт

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