Города Беларуси украсили тематическими баннерами и конструкциями ко Дню народного единства

Новости Беларуси. Праздничное настроение в городах страны создают тематические вывески и конструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздничное настроение в городах страны создают тематические вывески и конструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В качестве основного фона графики – торжественное золото, символизирующее процветание, мудрость и благородство. Присутствуют на элементах и цвета геральдики. Дополняет их силуэт летящего аиста – символ мира, сохранение которого важно для каждого.
День народного единства – вроде бы простые слова, но как все-таки много заключено в них. И хочется, чтобы каждый в нашей стране понимал это. Люди, прошедшие войну, Вторую мировую, наверное, после войны были все едины. И не надо было никого уговаривать. Потому что люди познали горе, разруху, нищету, потеряли близких. Хочется, чтобы ничего из этого не повторилось.
Я из Самары, приятно побывать в Беларуси, особенно в Минске. Город очень понравился: большой, красивый, ухоженный. Так понимаю, будет праздник единства. Хотел бы тоже посетить.
Улицы городов украсят тематические баннеры. Композиции создадут атмосферу и станут отличными фотозонами.