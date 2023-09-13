Города Беларуси украсили тематическими баннерами и конструкциями ко Дню народного единства

День народного единства – вроде бы простые слова, но как все-таки много заключено в них. И хочется, чтобы каждый в нашей стране понимал это. Люди, прошедшие войну, Вторую мировую, наверное, после войны были все едины. И не надо было никого уговаривать. Потому что люди познали горе, разруху, нищету, потеряли близких. Хочется, чтобы ничего из этого не повторилось.