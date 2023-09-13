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Латвия собирается закрыть пункт пропуска «Силене» на границе с Беларусь – глава местной погранохраны

13 сентября 2023 07:43
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Латвия намерена закрыть один из двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Об этом заявил глава национальной погранохраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия собирается закрыть пункт пропуска «Силене» на границе с Беларусь – глава местной погранохраны-1

По его словам, речь идет о КПП «Силене». С белорусской стороны это «Урбаны». За сутки через него проходит 300 легковых и 200 грузовых автомобилей. Латвийская сторона ссылается на рост попыток нелегального пересечения границы. Якобы только за прошлую неделю незаконно пытались попасть в страну около 900 человек.

И закрытие одного из пунктов пропуска позволило бы получить дополнительное количество сотрудников для охраны латвийско-белорусской границы. Если это произойдет, то останется только один действующий переход.

# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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