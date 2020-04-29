БРСМ передал помощь врачам 11-й больницы, где будут лечить заражённых коронавирусом

Новости Беларуси. Минская городская организация БРСМ передала помощь врачам 11-й клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волонтёры собрали для медиков питьевую воду, чай, продукты, стиральный порошок, мыло и перчатки. Всё это пригодится в стенах клиники. С 30 апреля это учреждение здравоохранения начнет принимать на долечивание людей с коронавирусной пневмонией.

Жанна Казачёнок, главный врач 11-ой городской клинической больницы:

Коллектив настроен положительно. Я хочу сказать, что финансирование выделяется в полном объеме, мы обеспечены средствами индивидуальной защиты, очень хорошо помогает бизнес-сообщество, которые в первые дни откликнулись, с появления первых инфицированных у нас. Я хочу сказать огромное спасибо, что молодое поколение понимает ту задачу, которая стоит перед медиками, перед нашей страной. И я думаю, что мы все вместе преодолеем однозначно эту ситуацию и путем меньших потерь.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Самая главная наша миссия – сказать спасибо нашим медикам. Мы знаем, что в Минске все учреждения здравоохранения обеспечены всем необходимым, в принципе, они ни в чем таком особом не нуждаются. Но вместе с тем мы таким образом решили сказать им спасибо, мы собрали то, что сегодня необходимо каждый день.