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БРСМ передал помощь врачам 11-й больницы, где будут лечить заражённых коронавирусом

29 апреля 2020 11:44
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Новости Беларуси. Минская городская организация БРСМ передала помощь врачам 11-й клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БРСМ передал помощь врачам 11-й больницы, где будут лечить заражённых коронавирусом-1

БРСМ передал помощь врачам 11-й больницы, где будут лечить заражённых коронавирусом-3

Волонтёры собрали для медиков питьевую воду, чай, продукты, стиральный порошок, мыло и перчатки. Всё это пригодится в стенах клиники. С 30 апреля это учреждение здравоохранения начнет принимать на долечивание людей с коронавирусной пневмонией.   

БРСМ передал помощь врачам 11-й больницы, где будут лечить заражённых коронавирусом-6

Жанна Казачёнок, главный врач 11-ой городской клинической больницы:
Коллектив настроен положительно. Я хочу сказать, что финансирование выделяется в полном объеме, мы обеспечены средствами индивидуальной защиты, очень хорошо помогает бизнес-сообщество, которые в первые дни откликнулись, с появления первых инфицированных у нас. Я хочу сказать огромное спасибо, что молодое поколение понимает ту задачу, которая стоит перед медиками, перед нашей страной. И я думаю, что мы все вместе преодолеем однозначно эту ситуацию и путем меньших потерь.  

БРСМ передал помощь врачам 11-й больницы, где будут лечить заражённых коронавирусом-9

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:   
Самая главная наша миссия сказать спасибо нашим медикам. Мы знаем, что в Минске все учреждения здравоохранения обеспечены всем необходимым, в принципе, они ни в чем таком особом не нуждаются. Но вместе с тем мы таким образом решили сказать им спасибо, мы собрали то, что сегодня необходимо каждый день.   

БРСМ передал помощь врачам 11-й больницы, где будут лечить заражённых коронавирусом-12



На этом волонтёры БРСМ не останавливаются: совместно с предприятием «БелАсептика» представители организации будут каждую неделю обеспечивать 2-ю и 3-ю поликлиники столицы антисептиками.   

# Коронавирус # общество # Жанна Казачёнок # Сергей Клишевич # Фотофакт

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