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29 апреля. Минздрав рассказал о статистике по коронавирусу в Беларуси

29 апреля 2020 10:53
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Новости Беларуси. На 29 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.    

Как сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале, Всего проведено 168 тысяч 986 тестов.    

С положительным тестом на коронавирус зарегистрированы 13181 человек. Их число составляет 7,8 % от числа проведенных тестов.    

Скончались 84 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.    

«Осознанно идем на гипердиагностику». Минздрав рассказал о тестировании на коронавирус в Беларуси (читать далее).    

# Коронавирус # общество

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