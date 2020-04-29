29 апреля. Минздрав рассказал о статистике по коронавирусу в Беларуси

Новости Беларуси. На 29 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Как сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале, Всего проведено 168 тысяч 986 тестов.

С положительным тестом на коронавирус зарегистрированы 13181 человек. Их число составляет 7,8 % от числа проведенных тестов.

Скончались 84 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.