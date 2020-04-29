Дожди, заморозки и до +24 градусов. Какой будет погода в Беларуси на неделе

Новости Беларуси. В Беларуси к концу недели станет теплее. Пока погода соответствует климатической норме, но она достаточно неустойчива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если по югу – дожди и грозы, то по северу – весенняя прохлада с сохранением ночных заморозков. Кратковременные осадки будут сохраняться и в ближайшие дни. Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики рассказали о погоде на неделю