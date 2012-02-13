БРСМ: Мы для себя определили, чтобы у нас зарплата в стройотрядах была в пределах 3-4 млн рублей

Записаться в студенческий отряд в Беларуси теперь можно не выходя из дома. Желающие могут подать заявку через Интернет. Для этого достаточно зайти на портал «Молодежь Беларуси» и заполнить специальную анкету.

В этом году БРСМ планирует трудоустроить не менее 70 тысяч человек. Направления самые разные: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное. Есть также отряды сервисные, экологические и волонтерские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможна работа и за рубежом: в Западной Сибири, Амурской области, Краснодарском крае России и Казахстане.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета общественного объединения «БРМС»:

Мы для себя определили, чтобы у нас была заработная плата в пределах 3-4 млн рублей. Это достаточно серьезные цифры. Сегодня средняя заработная плата по Минску – порядка трех миллионов рублей.

Для ребят будет немного побольше возможностей в связи с тем, что в Минске востребованы строительные кадры. Наверное, они смогут и заработать побольше.

Для девушек будет немного меньше возможностей, но нам хотелось бы, чтобы это было не менее 2 млн рублей. Такие цифры мы для себя определяем.