Делегация Китая перенимает белорусский опыт работы с обращениями граждан

Новости Беларуси, Минск. Делеацию из Китая 13 февраля встречали в администрация Фрунзенского района Минска. В прошлом году сюда обратилось около трех тысяч человек.

Зарубежные специалисты познакомились с работой службы «Одного окна» и высоко оценили оперативность ответов – не более 15 дней с момента регистрации обращения. Также гостей заинтересовал тот факт, что в Беларуси каждую неделю по личным вопросам граждан принимают главы администраций и руководители структурных подразделений. В Китае обращения в основном принимаются в письменном виде.

Бо Ган, генеральный директор управления по вопросам обращения граждан Пекина:

Работа с обращениями граждан у Вас налажена на высоком уровне. И это регламентируется законом. Для нас интересна работа службы «Одно окно», когда человеку не нужно обращаться в несколько инстанций, а достаточно прийти только в одну. Это экономит время.

У Беларуси и Китая много общего в работе с обращениями граждан, но самое главное – общая цель – быть полезными и решать проблемы людей.

Китайская делегация также ознакомилась с работой электронной приемной. По новому закону реальные обращения теперь принимают и виртуально. За последний месяц в Администрации Фрунзенского района зарегистрировано 80 электронных обращений. В топе самых актуальных – вопросы ЖКХ и строительства жилья. Как правило, через Интернет обращаются граждане до 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Филипович, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации Фрунзенского района Минска:

Практически месяц мы работаем с новым законом по обращению граждан и юридических лиц. Видим, что себя он оправдывает, особенно в таких формах обращений, как электронные. Люди ознакомились с требованиями, которые предъявляются к электронным обращениям. Обращения стали оформляться в соответствии с этими требованиями. Все данные обращения в установленные законодательством сроки, 15-дневные, но если необходима дополнительная проверка, то сроки месяца.