«Минская лыжня-2012» пройдет 18 февраля на лыжероллерной трассе на проспекте Победителей

Новости Беларуси, Минск. Откроет программу «Минской лыжни-2012» эстафетная гонка представителей районных администраций. После них на дистанцию выйдут работники предприятий и организаций столицы, школьники, студенты и ветераны спорта. Всего пройдет более 40 забегов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

Будет насыщенная культурная программа. Мы решили в этом году преобразить в плане праздника. Также будет организована торговля. Нас будут поддерживать болельщики. Около 6-7 тысяч человек примут участие в мероприятии.