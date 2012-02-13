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«Минская лыжня-2012» пройдет 18 февраля на лыжероллерной трассе на проспекте Победителей

13 февраля 2012 11:08
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Новости Беларуси, Минск. Откроет программу «Минской лыжни-2012» эстафетная гонка представителей районных администраций. После них на дистанцию выйдут работники предприятий и организаций столицы, школьники, студенты и ветераны спорта. Всего пройдет более 40 забегов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:
Будет насыщенная культурная программа. Мы решили в этом году преобразить в плане праздника. Также будет организована торговля. Нас будут поддерживать болельщики. Около 6-7 тысяч человек примут участие в мероприятии.

# общество

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