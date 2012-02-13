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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Колосова

13 февраля 2012 13:34
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Президент Беларуси выразил соболезнования народной артистке СССР Людмиле Касаткиной в связи со смертью ее супруга, народного артиста СССР Сергея Колосова. Он скончался 11 февраля на 91 году жизни.

Кинорежиссер и сценарист вошел в историю как родоначальник жанра многосерийных фильмов на советском телевидении. Известность мастеру принесла картина «Вызываем огонь на себя». И все его фильмы были основаны на реальных событиях, в них широко использовались интервью и репортажи.

Долгие годы Сергей Николаевич возглавлял творческое объединение «Телефильм», где были созданы лучшие советские сериалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Лукашенко # Некролог

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